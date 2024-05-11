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Роспотребнадзор рассказал, как жителям Бурятии защитить детей от клещей

Роспотребнадзор рассказал, как жителям Бурятии защитить детей от клещей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Клещи любят забираться в «укромные места»

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали, как защитить детей от клещей.

Клещи обитают в траве, невысоких деревьях, кустарниках и могут прикрепляться к одежде в тот момент, когда человек оказывается рядом - чаще всего, когда садится или ложится на траву. После чего клещи начинают двигаться по одежде вверх в поисках «укромного местечка» на коже под одеждой, где и присасываются - их «излюбленными» местами являются подмышечные впадины, паховая область, область за ушами, поясняют специалисты.

Детям необходимо объяснять правила поведения на опасной в отношении клещей территории. Одежду детей акарицидными (противоклещевыми) аэрозольными средствами обрабатывают только взрослые в соответствии с правилами, изложенными на этикетке к средству. Общее время обработки одежды детей из аэрозольной упаковки составляет от 30 секунд до 1 минуты, в зависимости от размера одежды, отметили в Роспотребнадзоре.

- Если вы с ребёнком решили погулять в лесу, или работаете на собственном приусадебном участке, то периодически осматривайте ребёнка, а также обязательно по возвращению домой, - подчеркнули в управлении.

Специалисты рекомендуют соблюдать эти правила, поскольку дети являются особенно уязвимыми для клещей не только в физиологическом смысле вследствие своего маленького роста и того, что они не всегда могут рассказать о своём дискомфорте, но и потому, что дети крайне любознательны и всегда стремятся на встречу с новым и неизвестным, даже если это опасно.

Как сообщал «Байкал-Daily», с начала сезона в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратились уже 168 человек. Укусы зафиксированы в 20 районах республики и окрестностях Улан-Удэ

Роспотребнадзор клещи дети

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