В Забайкалье пожарные вытащили из глубокой лужи корову

Бурёнка никак не могла выбраться из грязи



В Краснокаменске огнеборцы 11 пожарно-спасательной части вытащили из грязевого плена корову.



- Животное намертво засосало в луже и выбраться самостоятельно оно не могло. Не смог помочь бурёнке и хозяин. Прибывшие спасатели обвязали корову и вытащили её на свободу, - сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.



Сейчас с коровой всё в порядке, она цела и невредима.



