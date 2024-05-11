В торговых центрах Читы установили картонных полицейских

В Чите возле банкоматов установили макеты полицейских, которые предупреждают о мошенничестве.
- Сотрудниками УМВД России по городу Чите проведён анализ дистанционных мошенничеств и установлены места, где потерпевшие чаще всего расставались со своими деньгами, поверив киберпреступникам. Среди таких мест, в том числе, банкоматы, расположенные в торгово-развлекательных центрах города, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Для предотвращения денежных переводов мошенникам сотрудники полиции разместили возле банкоматов в торговых центрах ростовые фигуры полицейских с информационной табличкой и напоминаниями о мошеннических манипуляциях.
Макет сотрудника полиции содержит предостережения, которые помогут не попасться на уловки дистанционных мошенников.
Как сообщал «Байкал-Daily», в торговых центрах Улан-Удэ установлены аналогичные картонные полицейские.