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В торговых центрах Читы установили картонных полицейских

В торговых центрах Читы установили картонных полицейских
Общество,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Ростовые фигуры полицейских предупреждают о мошенничестве

В Чите возле банкоматов установили макеты полицейских, которые предупреждают о мошенничестве.

- Сотрудниками УМВД России по городу Чите проведён анализ дистанционных мошенничеств и установлены места, где потерпевшие чаще всего расставались со своими деньгами, поверив киберпреступникам. Среди таких мест, в том числе, банкоматы, расположенные в торгово-развлекательных центрах города, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Для предотвращения денежных переводов мошенникам сотрудники полиции разместили возле банкоматов в торговых центрах ростовые фигуры полицейских с информационной табличкой и напоминаниями о мошеннических манипуляциях.


Макет сотрудника полиции содержит предостережения, которые помогут не попасться на уловки дистанционных мошенников.

Как сообщал «Байкал-Daily», в торговых центрах Улан-Удэ установлены аналогичные картонные полицейские. 

Чита полиция мошенничество

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