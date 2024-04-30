30 апреля

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В районе Бурятии преобразятся 93 общественных и 48 дворовых территорий

В районе Бурятии преобразятся 93 общественных и 48 дворовых территорий
Общество,  Фото:vk.com/baunt1
Работы проводятся по нацпроекту

В этом году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в Баунтовском районе Бурятии преобразятся 93 общественных и 48 дворовых территорий. В настоящее время для реализации проектов определены подрядчики.

На сегодня уже заключены три договора – в селе Багдарин и в селе Романовка. Строительные работы начнутся в тёплый период времени, сообщили в администрации района.

На сегодня уже изготовлены и выкуплены малые архитектурные формы (МАФ) на детскую площадку ул. Нагорная, д. 2. Здесь планируется установить спортивный и игровой комплексы, качели «Гнездо», ограждение, освещение, скамью и урну для мусора. В парке по ул. Баунтовская в Багдарине установят два теннисных столов, а также изготовлены МАФы на детскую площадку Сквера Победы села Романовка (планируется установить в 2024 г. песочницу, качалку балансир, качели).

Детская площадка сквера Победы села Романовка и парк по ул. Баунтовская а Багдарине в 2023 году участвовали в рейтинговом голосовании.

Средства на преображение общественных пространств выделены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».



- Начинается достаточно активная работа. В селе Выдрино стартовали работы по благоустройству Центрального парка, который планируется благоустроить в несколько этапов. Это длительный проект, и в этом году там установят горку с длинным съездом. Это необычно для нашей республики, т.к. основная масса наших горок установлена из комплектов с небольшими съездами. С трепетом наблюдаем как это будет реализовано. Впереди у подрядчиков получение разрешительной документации, - прокомментировал Александр Кочкин, главный специалист Центра компетенций по вопросам городской среды.

- Все муниципальные образования заключили в полном объёме контракты. Первые авансы уже ушли, то есть деньги выделены. Строительно-монтажные работы начались. Работа нашими муниципальными образованиями давно отлажена. Подрядчики понимают, что жители республики хотят получить в конечном итоге - комфортные благоустроенные территории, - отметил Александр Маренич, заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии.

В процессах благоустройства участвуют местные жители. В этом году уже в четвёртый раз проходит Всероссийское голосование за объекты благоустройства. Всего, с 2017 года, когда проект по формированию комфортной горсреды начал действовать как приоритетный, благоустроено свыше полутора тысяч общественных и дворовых пространств.

благоустройство

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