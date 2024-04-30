В Бурятии прошёл молебен в честь основателя Иволгинского дацана

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



29 апреля в Джидинском районе Бурятии провели молебен «Дарма Хамба Ламын найр», посвящённый основателю Иволгинского дацана, ширэтэ ламе Сартуул-Булагского дацана, XVII Пандито Хамбо Ламе Лубсан Ниме Дармаеву.



Мероприятие проходило возле субургана, построенного на родине Хамбо Ламы Дармаева в местности Дабааны Ама у Нижнего Бургалтая. Молебен восхваления Учителя, за здравие верующих и почитание хозяев местности провели ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством Дид Хамбо ламы Дагбы Очирова.



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