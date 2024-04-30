30 апреля

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В Улан-Удэ спасатели вытащили гвоздь из ноги мальчика

В Улан-Удэ спасатели вытащили гвоздь из ноги мальчика
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Ребёнок напоролся на гвоздь, торчавший из деревянной конструкции

В Улан-Удэ 12-летний мальчик напоролся ногой на гвоздь, торчавший из деревянной конструкции. Инцидент произошёл днём 30 апреля.

Родители незамедлительно обратились к врачам скорой помощи, но те не смогли освободить его от гвоздя и обработать рану. Тогда на место прибыли спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

- Спасатели аккуратно вытащили из ноги ребёнка гвоздь и передали его медикам, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Спасатели БРПСС напоминают жителям республики о том, что предметы, находящиеся в ране, нельзя извлекать самостоятельно.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне спасатели освободили опухший палец 10-летнего мальчика, который застрял в кольце брелока. 
спасатели дети

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