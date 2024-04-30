В Улан-Удэ огонь от горящей сухой травы едва не перекинулся на лес и дома

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Трава горела на площади 26 гектаров



Днём 30 апреля в микрорайоне Южный города Улан-Удэ загорелась сухая трава.



На момент прибытия первого подразделения горела трава, существовала угроза перехода огня на жилой сектор и лес.



- На данный момент открытое горение ликвидировано на общей площади 26 га, угрозы нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.



