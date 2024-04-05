В Бурятии неизвестный позвал любимую замуж с автовышки









А в начале апреля 2023-го ещё один романтик



Ещё через несколько секунд он встал на колено и протянул любимой кольцо в красном бархатном футляре. По счастливым глазам паренька можно без труда догадаться, какой ответ дала его вторая половинка.



Прошлой весной улан-удэнец позвал свою любимую замуж в месте основания города – на горе Батарейная.А в начале апреля 2023-го ещё один романтик устроил возлюбленной сюрприз в центре бурятской столицы, на Театральной площади. Парень спрятался в огромной белой коробке с красной ленточкой и надписью: «Открой меня!», а когда девушка подошла поближе и подняла крышку, предстал перед ней с роскошным букетом и воздушным шариком.Ещё через несколько секунд он встал на колено и протянул любимой кольцо в красном бархатном футляре. По счастливым глазам паренька можно без труда догадаться, какой ответ дала его вторая половинка.

В telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» опубликовали трогательное видео. На кадрах – автовышка, которую подогнали прямо к жилому дому. Всё для того, чтобы местный житель мог сделать предложение руки и сердца своей избраннице.Молодой человек поднялся на автовышке на третий этаж к возлюбленной, – пишет «Весь Гусиноозёрск».Неизвестный перебрался на балкон, держа в руках цветы и, по традиции, встал на колено. Подписчики дружно пришли к выводу, что девушка ответила «Да».