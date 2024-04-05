Иркутяне позавидовали темпам развития общественного транспорта в Улан-Удэ

«Там всё хорошо!»

Автор официального телеграм-канала блога «Иркутский транспорт» во «Вконтакте» подготовил фотоотчёт о развитии общественного транспорта в столице Бурятии. Этот блог «является свободным, и никак не зависит от городской администрации и транспортных предприятий». В «трамвайно-транспортном обзоре Улан-Удэ» написано много приятных для улан-удэнцев и мэрии города слов:

«За последние годы Улан-Удэ резко продвинулся в качестве предлагаемых населению транспортных услуг. 5 лет назад они закупили 15 трамваев «Львёнок», в этом году закупили 2 трамвая «Богатырь-М». За это же время выпуск на маршруты вырос с 40 до 49 вагонов. Они привели в порядок 70% трамвайных путей, на многих остановках оборудованы платформы. И да, трамвай там ходит быстро и часто. Интервал движения на всех основных маршрутах 6-10 минут. А так как маршруты друг друга дублируют, то он получается вообще менее 5 минут. И все трамваи там работают по 2/3-сменному графику с рабочим временем водителя не более 8 часов».

В блоге отмечен серьёзный скачок в автобусном сообщении Улан-Удэ.

«За последние 3 года в город поступило более 180 автобусов «Волгабас» и ПАЗ «Вектор Некст». МУП («Городские маршруты» - ред.) нарастило выпуск с 50 до 130 машин. Внедрили пересадочный тариф между автобусом и трамваем. Сейчас у них большие планы: строительство двух трамвайных линий на юго-западе и юго-востоке города, закупка еще 80 с лишним трамваев. Круто? Да, завидуем, иркутяне».

К отчёту прилагается подборка фотографий улан-удэнских трамваев и автобусов.

«Пейзажные виды с трамваем - отдельный вид искусства, - уверен автор поста. - Фотоотчёт из Улаан-Үдэ. Там всё хорошо!».

«Как будто труп перевозили»

Комментарии читателей иркутского блога во «Вконтакте» и в Telegram показательны:

«Там хорошо в отличие от Иркутска. Трамваи сыпятся на ходу! Позор властям города и области!!!»

«У них даже на старых КТМах (КТМ-5 – старые усть-катавские, когда-то полностью красные трамваи – ред.) электронные маршрутоуказатели. А не позорные таблички».

«А еще там чисто в салоне».

«…я полгода в Иркутске живу уже. И всего один раз проехал на трамвае. И мне хватило (запах такой там был, как будто труп перевозили)».

«Сам я из Улан-Удэ, но учусь в Иркутске. И я поражен, как же плохо себя чувствуют иркутские трамваи. Они все грязные, ржавые, дырявые и с не очень хорошим запахом. Рельсы волна волной, нет ни одной нормальной остановки трамвая. Всё очень странно. По сравнению с Улан-Удэ - это просто ад какой-то».

Как сообщал «Байкал-Daily», мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков 20 марта на сессии горсовета в отчёте о своей работе и администрации города за 2023 год отчитался о том, как идёт развитие общественного транспорта в городе.

- Сохранение трамвая оказалось правильным решением, - подчеркнул тогда градоначальник. - Сегодня это любимый транспорт для многих улан-удэнцев.