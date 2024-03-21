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Игорь Шутенков: «Ситуация в сфере общественного транспорта за 5 лет существенно изменилась»

Игорь Шутенков: «Ситуация в сфере общественного транспорта за 5 лет существенно изменилась»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
«Сохранение трамвая оказалось правильным решением», - подчеркнул мэр

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков 20 марта на сессии горсовета в отчёте о своей работе и администрации города за 2023 год отчитался о том, как идёт развитие общественного транспорта в городе.

В последние годы ведётся активная работа по обновлению подвижного состава и инфраструктуры трамвайного парка. В 2019 году город приобрёл 15 современных трамваев «Львёнок». В 2020 году удалось бесплатно получить 10 трамваев из Мосгортранса. В этом году приобретены два больших двухсекционных трамвая «Богатырь». Ежегодно ремонтируют трамвайные пути.

- Сохранение трамвая оказалось правильным решением. Сегодня это любимый транспорт для многих улан-удэнцев, - отметил Игорь Шутенков.


Существенно обновлён и автопарк МУП «Городские маршруты».

- За последние годы приобрели 209 новых автобусов различной вместимости. Сегодня они распределены по наиболее проблемным участкам. Также по просьбам жителей возобновили ряд маршрутов, которые были закрыты из-за ухода частных перевозчиков. Это маршруты №25, 28, 51, - рассказал мэр.


Для удобства горожан внедрён пересадочный тариф.

- Теперь можно проехать на двух видах транспорта по цене одной поездки в автобусе, то есть за 30 рублей вместо 55 рублей. В систему вошли 12 автобусных и все трамвайные маршруты, - отметил Игорь Шутенков.

Также совместно с депутатами принято решение о льготном проезде в муниципальном транспорте для пенсионеров, студентов, инвалидов и участников боевых действий. Все расходы на финансирование этой меры взял на себя город.

- Ситуация в сфере общественного транспорта города за последние пять лет существенно изменилась. Есть рабочие проблемы – недобор водителей, экономика предприятий, но уже нет угрозы транспортного коллапса, - подчеркнул мэр.




общественный транспорт администрацияУУ автобус трамвай

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