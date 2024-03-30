На «Байкальской рыбалке» победила женская команда из Улан-Удэ



В селе Турка Прибайкальского района Бурятии подошла к концу «Байкальская рыбалка-2024» (возрастное ограничение 0+). На фестивале победила женская команда из Улан-Удэ под названием «Леди Бур». Их улов составил 811 граммов. Они выиграли внедорожник УАЗ «Патриот».



На втором месте - команда из Кяхты (улов составил 631 грамм), они стали обладателями квадроцикла. На третьем месте оказались участники из Красноярска с уловом в 627 граммов. Они выиграли лодочный мотор «Ямаха» мощностью 30 л/с.





Среди женских команд лучшими оказались две: «Фишка», «ВРК 1». Они выиграли путёвки в Сочи.



Полные итоги соревнований будут опубликованы позже.









Крупнейший рыбацкий фестиваль проходил 29-30 марта в «Байкальской Гавани», в селе Турка Прибайкальского района. Участие в фестивале приняли 250 команд, а это – 1000 человек. И в этом году рекордное количество женских команд. Впервые за всё время проведения зарегистрировалось 35 женских команд, на лёд вышли 140 участниц.



На фестиваль приехали рыбаки из разных городов, регионов России: Хабаровска, Владивостока, Якутска, Иркутска, Санкт-Петербурга, Томска, Сургута, Красноярска, Новосибирска, Читы, Тывы и Забайкальского края.



Звёздным гостем «Байкальской рыбалки» стал народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Он активно



Масштабный фестиваль посетила делегация из Сенегала. Почётные гостьи поддержали рыбачек. Крупнейший рыбацкий фестиваль проходил 29-30 марта в «Байкальской Гавани», в селе Турка Прибайкальского района. Участие в фестивале приняли 250 команд, а это – 1000 человек. И в этом году рекордное количество женских команд. Впервые за всё время проведения зарегистрировалось 35 женских команд, на лёд вышли 140 участниц.На фестиваль приехали рыбаки из разных городов, регионов России: Хабаровска, Владивостока, Якутска, Иркутска, Санкт-Петербурга, Томска, Сургута, Красноярска, Новосибирска, Читы, Тывы и Забайкальского края.Звёздным гостем «Байкальской рыбалки» стал народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Он активно принимал участие в мероприятии , беседовал и фотографировался со зрителями и участниками, а также выступал на сцене.Масштабный фестиваль посетила делегация из Сенегала. Почётные гостьи поддержали рыбачек.







