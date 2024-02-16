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В Улан-Удэ труженица тыла отметила 90-летие

В Улан-Удэ труженица тыла отметила 90-летие
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Юбилейный день рождения отпраздновала уроженка Аларского района

В столице Бурятии чествовали участника трудового фронта, ветерана труда Тамару Малановну Мурзину. 15 февраля ей исполнилось 90 лет.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, юбиляр – уроженка деревни Халта Аларского района Иркутской области.

- Родилась я в многодетной семье, в которой воспитывалось 11 детей. Окончила Халтинскую начальную школу. Мы во время войны работали на сеноуборке, на прополке пшеницы, выдёргивали полынь добросовестно, так как нам внушали, что иначе хлеб будет горьким. Весь день без еды и воды, - делится своими воспоминаниями участница трудового фронта.

Окончив Ныгдинскую семилетнюю школу, работала дояркой, затем уехала в город Ангарск, где работала на электромеханическом заводе обмотчицей, а после продолжила работать на заводе «Востсибэлемент» в городе Свирск.

В начале 60-х годов работала в «Скотимпорте», где и познакомилась с будущим супругом. В 1961 году вышла замуж, в браке родились дочь и два сына.

Тамара Малановна отработала 32 года на приборостроительном заводе по сборке деталей, была передовиком производства, неоднократно за добросовестный труд награждалась путёвками на курорт в город Ялта. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «За долголетний доблестный труд» в ознаменование 100-летия В.И. Ленина, грамотами и благодарностями.

- Тамара Малановна отметила сегодня своё 90-летие. Она всегда рада гостям, тем более что у неё очень большая и дружная семья. Трое детей, 8 внуков и 2 правнука. Она человек активной жизненной позиции, всегда в движении, её девиз по жизни: «Пока мы трудимся, двигаемся, мы – живы!», - рассказали о долгожительнице в управлении социальной защиты населения по Улан-Удэ.

Бурятия Улан-Удэ долгожитель юбилей

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