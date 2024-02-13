Борцы Бурятии завоевали 38 медалей первенства ДФО

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

У сборной республики12 золотых, 9 серебряных и 17 бронзовых наград



С 10 по 11 февраля столица Бурятии принимала первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет. В соревнованиях участвовали более 80 спортсменов республики. Генеральным партнёром сборной Бурятии и федерации спортивной борьбы РБ выступает Забайкальское горнорудное предприятие.



Борцы Бурятии завоевали 38 медалей первенства. У юниоров республики 23 награды: 7 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых. У юниорок – 15 медалей: 5 золотых, 2 серебряные и 8 бронзовых.



Победителями и призёрами у юниоров стали:



Весовая категория 57 кг

Второе место - Эрдынеев Пурбо (Республика Бурятия)



Весовая категория 61 кг

Второе место - Баяндуев Жаргал (Республика Бурятия)

Третье место - Борогшонов Эрдэм (Республика Бурятия- Забайкальский край)



Весовая категория 65 кг

Первое место - Балтуев Фёдор (Республика Бурятия - Иркутская область)

Второе место - Баяндуев Баир (Республика Бурятия)

Третье место - Баршуев Борис (Республика Бурятия - Иркутская область)



Весовая категория 70 кг

Первое место - Жигзымаев Саян (Республика Бурятия- Забайкальский край)

Третье место - Жаргалов Балдан (Республика Бурятия - Забайкальский край)

Третье место - Базаров Элбэкто (Республика Бурятия)



Весовая категория 74 кг

Первое место - Балтуев Александр (Республика Бурятия - Иркутская область)

Второе место - Упхоев Игорь (Республика Бурятия - Иркутская область)

Третье место - Гармаев Сандан (Республика Бурятия)



Весовая категория 79 кг

Первое место - Бодиев Тумэн (Республика Бурятия)

Третье место - Дамбаев Бато (Республика Бурятия)

Третье место - Куприянов Дмитрий (Республика Бурятия)



Весовая категория 86 кг

Первое место - Шадапов Буянто (Республика Бурятия)

Второе место - Елбаскин Артур (Республика Бурятия)



Весовая категория 92 кг

Первое место - Жигжитов Аюр (Республика Бурятия)

Второе место - Бальжинимаев Арсалан (Республика Бурятия)

Третье место - Дашимолонов Эрдэм (Республика Бурятия)



Весовая категория 97 кг

Первое место - Эрхитуев Кирилл (Республика Бурятия)

Третье место - Галсанов Александр (Республика Бурятия)



Весовая категория 125 кг

Второе место - Балжимаев Чингис (Республика Бурятия – Забайкальский край)



Медалистками первенства у Бурятии были:



Весовая категория 50 кг

Третье место - Арсеньева Адалия (Республика Бурятия)



Весовая категория 53 кг

Первое место - Ухеева Аяна (Республика Бурятия)

Третье место - Ильина Евгения (Республика Бурятия)



Весовая категория 55 кг

Первое место - Бадмаева Дулма (Республика Бурятия)

Третье место - Самбуева Дарима (Республика Бурятия)



Весовая категория 57 кг

Второе место - Дабаева Сагандари (Республика Бурятия)

Третье место - Просвирнина Александра (Республика Бурятия)



Весовая категория 59 кг

Первое место - Цыренжапова Аяна (Республика Бурятия)

Третье место - Аюшеева Адиса (Республика Бурятия)



Весовая категория 62 кг

Третье место - Цыденова Мунсэл (Республика Бурятия)



Весовая категория 65 кг

Третье место - Должитова Номина (Республика Бурятия)

Третье место - Оршуш Варвара (Республика Бурятия)



Весовая категория 68 кг

Первое место - Дондокова Сарюна (Республика Бурятия)



Весовая категория 72 кг

Второе место - Баландина Дарья (Республика Бурятия)



Весовая категория 76 кг

Первое место - Февралёва Алена (Республика Бурятия)



Победители и призёры турнира получают путёвки на первенство России.

