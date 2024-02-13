В Бурятии провели турнир памяти генерал-майора милиции Николая Бутуханова

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Правоохранители сразились в настольный теннис



В Улан-Удэ прошёл первый открытый турнир по настольному теннису, посвященный памяти генерал-майора милиции Николая Бутуханова.



В соревнованиях приняли участие 42 спортсмена из 14 команд: 11 команд органов безопасности и правопорядка, две команды аппарата МВД, а также команда ветеранов регионального МВД.



Победителем в командном зачёте стала команда ветеранов МВД. Второе место завоевала команда УФНС России по Бурятии. Бронза у команды № 1 аппарата МВД по Бурятии.



В личном первенстве места распределились следующим образом:



Женщины:

1 место – Анна Дурхисанова (ГУ МЧС России по РБ);

2 место – Ольга Манжуева (УФНС России по РБ);

3 место – Сэсэгма Санданова (МВД по РБ).



Мужчины:

1 место – Николай Антонов (ОМОН «Кречет» УФСВНГ России по РБ);

2 место – Булат Шотхоев (МВД по РБ);

3 место – Цыренжап Базаров (МВД по РБ).



Победителям и призёрам вручили кубки, дипломы, грамоты медали и ценные призы.



Справка:



Николай Васильевич Бутуханов родился в селе Корсаково в 1924 году. С сентября 1942 года проходил военную подготовку в Забайкальском пулемётно-миномётном училище на станции Дивизионная. В феврале 1943 года направлен на Западный фронт. Сибирские курсанты пополнили 277-ю стрелковую Краснознамённую орденов Суворова, Кутузова Рославльскую дивизию.



Николай Васильевич участвовал в освобождении Белоруссии, Польши. Командир отделения артиллерийского полка был награждён медалью «За отвагу». В июне 1946 года вернулся домой.



В послевоенные годы Николай Бутуханов был избран секретарём комсомольской организации родного колхоза «Коминтерн», а затем утверждён заведующим организационным отделом Байкало-Кударинского РК ВЛКСМ. В 1966 году его избрали секретарём Бурятского обкома КПСС по вопросам административных и торгово-финансовых органов.



В январе 1970 года Николай Васильевич Бутуханов был назначен министром внутренних дел Бурятской АССР, где прослужил более 15 лет.



Награждён орденом Отечественной войны первой степени, орденом Красной звезды, двумя орденами «Знак Почёта», медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», монгольским орденом «Боевые заслуги», монгольской медалью «Дружба», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, юбилейными медалями.



Ушёл из жизни 21 февраля 2020 года.

