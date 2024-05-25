Предполагаемые затраты на строительство оцениваются более чем в миллиард
В столице Бурятии инвестиционная компания планирует возвести всесезонный акватермальный комплекс.
Соответствующее соглашение на выставке-форуме «Россия» (0+) в Москве подписали глава Бурятии Алексей Цыденов и директор ООО «Моредома» Денис Копышенков.
– Очень востребованный проект. Появляются возможности для круглогодичного отдыха людей: искупаться, получить отдых и для здоровья, и для тела, и для души. Сегодня, все мы знаем, что акватермальные комплексы – точки притяжения для оздоровления, – прокомментировал подписанное соглашение Алексей Цыденов.
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, планируется построить акватермальный комплекс площадью около 30 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из акватермальной зоны, а также отеля категории «три звезды» на 120 номеров. Где именно будет находиться объект, пока не сообщается.
По предложению инвестора, акватермальная зона будет включать:
– входную группу с приёмной-размещением.
– до 2000 квадратных метров открытых и закрытых бассейнов.
– 12 видов различных бань.
– спа-зону с профессиональным оборудованием, косметологическими и массажными кабинетами, оснащёнными аппаратами для омоложения и коррекции фигуры.
Предполагаемые затраты на строительство акватермального комплекса в Улан-Удэ составят более одного млрд рублей, из которых 20 процентов – собственные средства инвестора, остальные – заёмные средства по субсидированной ставке при помощи механизмов Корпорации Туризм.РФ. Предполагается также использовать кредитные средства Банка Дом.РФ.
Планируемый срок окупаемости проекта с момента ввода в эксплуатацию – шесть лет, срок строительства объекта – четыре года.
В Улан-Удэ обещают построить всесезонный акватермальный комплекс
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