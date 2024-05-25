В Улан-Удэ обещают построить всесезонный акватермальный комплекс

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

Предполагаемые затраты на строительство оцениваются более чем в миллиард



В столице Бурятии инвестиционная компания планирует возвести всесезонный акватермальный комплекс.



Соответствующее соглашение на выставке-форуме «Россия» (0+) в Москве подписали глава Бурятии Алексей Цыденов и директор ООО «Моредома» Денис Копышенков.



– Очень востребованный проект. Появляются возможности для круглогодичного отдыха людей: искупаться, получить отдых и для здоровья, и для тела, и для души. Сегодня, все мы знаем, что акватермальные комплексы – точки притяжения для оздоровления, – прокомментировал подписанное соглашение Алексей Цыденов.



Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, планируется построить акватермальный комплекс площадью около 30 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из акватермальной зоны, а также отеля категории «три звезды» на 120 номеров. Где именно будет находиться объект, пока не сообщается.



По предложению инвестора, акватермальная зона будет включать:



– входную группу с приёмной-размещением.

– до 2000 квадратных метров открытых и закрытых бассейнов.

– 12 видов различных бань.

– спа-зону с профессиональным оборудованием, косметологическими и массажными кабинетами, оснащёнными аппаратами для омоложения и коррекции фигуры.



Предполагаемые затраты на строительство акватермального комплекса в Улан-Удэ составят более одного млрд рублей, из которых 20 процентов – собственные средства инвестора, остальные – заёмные средства по субсидированной ставке при помощи механизмов Корпорации Туризм.РФ. Предполагается также использовать кредитные средства Банка Дом.РФ.





Планируемый срок окупаемости проекта с момента ввода в эксплуатацию – шесть лет, срок строительства объекта – четыре года.

