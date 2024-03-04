В 2024 году выделили 600 млн рублей
В 2024 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Улан-Удэ планируется отремонтировать 12 км автомобильных дорог. Шесть участков «перешли» с прошлого года – это улицы Ключевская, Октябрьская, Борсоева, Краснофлотская, Иволгинская и проспект 50-летия Октября.
Новыми объектами станут улица Бабушкина, улица Трубачеева до бульвара Карла Маркса, переулок Карьерный, переулок Невского до переулка Герцена, улица Лазо и улица Полынная.
Всего на ремонт выделено 600 млн рублей, что на 100 млн меньше, чем в прошлом году.
- Уменьшение финансирования, прежде всего, связано с тем, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» заканчивается в этом году. То, что было предусмотрено в рамках программы, мы выполнили, - сообщил на брифинге начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Евгений Соболев.
В Улан-Удэ объяснили уменьшение финансирования по «дорожному» нацпроекту
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 04.03.2024
На трудоустройство у жителей республики уходит больше семи месяцев
Экономика, 04.03.2024
По мнению горожан, это будет справедливо
Экономика, 02.03.2024
Общий объём тепловой мощности станции будет увеличен
Благодаря этому в центре города появится «дальневосточный квартал»
Один из них задекларировал более 10 миллиардов рублей
Региональная инфляция превысила показатели по Дальневосточному федеральному округу и в целом по России
Экономика, 29.02.2024
В результате создания курорта в Бурятии планируется увеличение туристического потока до 2 млн человек
Экономика, 28.02.2024
За год в республику перебралось более 400 бизнесменов из других регионов
Экономика, 25.02.2024
Татьяна Думнова заявила, что ничего нового и сокрушительного в них нет
Экономика, 20.02.2024
Ранее им владела «ВИМ-Авиа»
Экономика, 20.02.2024
ЦОД стает якорным предприятием для IT-отрасли
Экономика, 18.02.2024
Эксперты рассчитали, что средняя предлагаемая зарплата в республике – 59 тысяч рублей
Экономика, 16.02.2024
А яйца в республике наконец-то стали дешевле
Экономика, 15.02.2024
Будет трудоустроено более 500 местных специалистов
Экономика, 14.02.2024
Он остался на уровне «B» со стабильным прогнозом