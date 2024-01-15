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Аэропорт «Байкал» получил свидетельство на склад временного хранения

Аэропорт «Байкал» получил свидетельство на склад временного хранения
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru

Он облегчит работу с грузами

Свидетельство на склад временного хранения в улан-удэнском аэропорту было выдано ещё в конце 2023 года. Но гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев сообщил об этом только 15 января.

«27 декабря 2023 года наш аэропорт получил свидетельство Бурятской таможни на свой собственный склад временного хранения (СВХ) открытого типа, - написал Гармаев в соцсетях. - Это второй по счету в Бурятии СВХ открытого типа. И теперь любая организация может разместить таможенный товар в аэропорту».

Из свидетельства следует, что объём СХВ – почти 188 кубических метров.

Как сообщал «Байкал-Daily», склад временного хранения - это специально выделенное и обустроенное помещение, где осуществляется временное хранение товаров, перемещаемых через границу.

Дмитрий Гармаев отметил, что 15 января международный аэропорт «Байкал» обслуживает 5 грузовых рейсов. «Байкал-Daily» сообщал, что объём грузоперевозок через воздушные ворота Улан-Удэ постоянно растёт. В 2023 году международный аэропорт «Байкал» обслужил 797 грузовых самолётов. В 2022 было обслужено 406 грузовых воздушных судов. Объём обработанного груза по итогам прошлого года вырос на рекордные 67% (14,5 тысячи тонн).

Аэропорт "Байкал" грузоперевозки авиация

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