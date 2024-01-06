Также существенно выросло обслуживание грузовых самолётов
В 2023 году международный аэропорт «Байкал» обслужил 797 грузовых самолётов. В 2022 было обслужено 406 грузовых воздушных судов. Объём обработанного груза по итогам вырос на рекордные 67% (14,5 тысячи тонн), сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.
- Пассажиропоток также вырос на внушительные 14% и достиг 715 605 пассажиров. Новый, 2024 год, начали не хуже, пока фиксируем +2,1% роста по пассажиропотоку в первые три дня 2024 года и это только начало, - отметил Дмитрий Гармаев.
Одной из основных задач на год он назвал сдачу нового терминала.
Пассажиропоток в аэропорту «Байкал» вырос на 14%
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