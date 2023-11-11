В аэропорту Улан-Удэ создаётся склад временного хранения

Он нужен для внешней торговли
Склад временного хранения (СВХ) создаётся на территории аэропорта «Байкал» по решению собственника – холдинга «Новапорт». Об этом 11 ноября сообщил Дмитрий Гарамева, гендиректор улан-удэнского аэропорта.
СВХ - это специально выделенное и обустроенное помещение, где осуществляется временное хранение товаров, перемещаемых через границу.
«Грузовая программа в аэропорту работает, - отметил Гармаев. - И уже с января 2024 года мы планируем открыть склад, включив его в реестр СВХ».
По словам гендиректора, сейчас самый активный грузоперевозчик в Улан-Удэ - авиакомпания «Авиастар ТУ».
«Но и другие грузовые авиакомпании – «Волга-Днепр», S7 Сargo - активно летают через международный аэропорт «Байкал», - подчеркнул Дмитрий Гармаев.«Байкал-Daily» писал, что аэропорт Улан-Удэ к 22 октября 2023 года поставил исторический рекорд по объёму грузоперевозок, обработав более 10 000 тонн груза.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что в 2022-ом через аэропорт Улан-Удэ прошло 8955 тонн груза. Показатели 2021-го увеличились более чем в 4 раза.