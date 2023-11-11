11 ноября

10 ноября

Популярное

В аэропорту Улан-Удэ создаётся склад временного хранения

В аэропорту Улан-Удэ создаётся склад временного хранения
Бизнес,  Фото:телеграм-канал Дмитрия Гармаева

Он нужен для внешней торговли

Склад временного хранения (СВХ) создаётся на территории аэропорта «Байкал» по решению собственника – холдинга «Новапорт». Об этом 11 ноября сообщил Дмитрий Гарамева, гендиректор улан-удэнского аэропорта.

СВХ - это специально выделенное и обустроенное помещение, где осуществляется временное хранение товаров, перемещаемых через границу.

«Грузовая программа в аэропорту работает, - отметил Гармаев. - И уже с января 2024 года мы планируем открыть склад, включив его в реестр СВХ».

По словам гендиректора, сейчас самый активный грузоперевозчик в Улан-Удэ - авиакомпания «Авиастар ТУ».

«Но и другие грузовые авиакомпании – «Волга-Днепр», S7 Сargo - активно летают через международный аэропорт «Байкал», - подчеркнул Дмитрий Гармаев.

«Байкал-Daily» писал, что аэропорт Улан-Удэ к 22 октября 2023 года поставил исторический рекорд по объёму грузоперевозок, обработав более 10 000 тонн груза.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что в 2022-ом через аэропорт Улан-Удэ прошло 8955 тонн груза. Показатели 2021-го увеличились более чем в 4 раза.
аэропорт "Байкал" авиация грузоперевозки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ оценили масштабы мощного пожара в сгоревшем ТЦ «Гвоздь»
В Улан-Удэ оценили масштабы мощного пожара в сгоревшем ТЦ «Гвоздь»
Бизнес, 10.11.2023
Работавших там людей пообещали трудоустроить, а бизнесменам – оказать помощь
Три авиакомпании России получили допуск к полётам в Монголию
Три авиакомпании России получили допуск к полётам в Монголию
Бизнес, 10.11.2023

Рейсы разрешены из Якутска, Красноярска и Читы

Более 50 школьников со всей Бурятии обучились основам предпринимательской деятельности
Более 50 школьников со всей Бурятии обучились основам предпринимательской деятельности
Бизнес, 07.11.2023
Во время обучения ребят сопровождали опытные наставники
В 2024 году рейс S7 Улан-Удэ – Иркутск станет ежедневным
В 2024 году рейс S7 Улан-Удэ – Иркутск станет ежедневным
Бизнес, 07.11.2023

Его поддержало правительство Бурятии

На Байкале в Бурятии запустят водные прогулки для туристов
На Байкале в Бурятии запустят водные прогулки для туристов
Бизнес, 03.11.2023
В республике вплотную возьмутся за развитие круизного судоходства
В Улан-Удэ со строительной фирмы взыскали почти 900 тысяч за аренду крана
В Улан-Удэ со строительной фирмы взыскали почти 900 тысяч за аренду крана
Бизнес, 03.11.2023
Застройщик задолжал арендную плату за три месяца
В Иркутской области хотят построить комплекс сжижения природного газа
В Иркутской области хотят построить комплекс сжижения природного газа
Бизнес, 02.11.2023
Газифицировать будут центральную экозону Байкальской природной территории
В Улан-Удэ часть компаний ищут сотрудников через чат-боты
В Улан-Удэ часть компаний ищут сотрудников через чат-боты
Бизнес, 02.11.2023
HR-менеджеры пока не готовы переложить на них свою работу
Для Байкала построят круизный лайнер
Для Байкала построят круизный лайнер
Бизнес, 30.10.2023
Корабль будет соответствовать трёхзвёздочному отелю
Прокуратура отклонила 77% заявлений о внеплановых проверках в Бурятии
Прокуратура отклонила 77% заявлений о внеплановых проверках в Бурятии
Бизнес, 27.10.2023
Всего на Дальнем Востоке прокуратура не согласовала почти три четверти внеплановых проверок
Гарфонд Бурятии выдал бизнесу поручительств на рекордные 2 млрд рублей
Гарфонд Бурятии выдал бизнесу поручительств на рекордные 2 млрд рублей
Бизнес, 26.10.2023
Поддержка реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^