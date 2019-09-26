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Авиакомпании, продающие на Дальнем Востоке доступные билеты, получат льготы

Авиакомпании, продающие на Дальнем Востоке доступные билеты, получат льготы
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Со следующего года эти авиакомпании смогут совершать международные перевозки

Президент России Владимир Путин поручил кабмину России до 1 марта 2020 года обеспечить доступ к международным маршрутам авиакомпаниям, летающим по ДФО по доступным ценам.

- Принять меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри Дальневосточного федерального округа, доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров, - говорится в списке поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме заявил, что авиакомпании, летающие на Дальний Восток и продающие билеты на эти рейсы по разумным ценам, было бы правильно поощрять преимущественным доступом к перевозкам по другим, наиболее выгодным, направлениям. Минтранс России сообщал, что уже приступил к обсуждению механизма по преференциям.

Как сообщал «Байкал-Daily», делегация из Бурятии также посетила Восточный экономический форум. Так, Алексей Цыденов на пленарном заседании представил туристические возможности республики, отметив, что Бурятия входит в Байкальский регион, который у иностранных туристов является одним из пяти наиболее привлекательных направлений.

В международном аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ созданы условия для приёма самолётов любых типов. Воздушная гавань имеет статус 5 степени свободы воздуха, согласно которому иностранные авиакомпании имеют право входить в воздушное пространство России с определёнными привилегиями. Через Улан-Удэ проходит знаменитая транссибирская магистраль.

Алексей Цыденов также представил инвествозможности республики, одним из важным направлений является авиационная промышленность.

Вертолёты, представленные в рамках ВЭФ-2019, в скором времени отправятся в Индию. Предполагается, что модель Ка-226Т, в перспективе будет собираться в Индии. Сейчас идут переговоры, после этого начнется поставка транспорта. Первые 60 вертолётов поставят в собранном виде, далее начнётся проект по организации сборки на предприятиях страны.

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