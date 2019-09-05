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Алексей Цыденов презентовал инвествозможности Бурятии

Алексей Цыденов презентовал инвествозможности Бурятии
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии выделил несколько направлений для выгодного инвестирования

Для регионов Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума во Владивостоке была организована специальная площадка. Весь день губернаторы и бизнес представляли преимущества своих регионов инвестиционным партнерам. Глава Бурятии Алексей Цыденов также рассказал приглашённым журналистам, инвесторам, бизнесменам и чиновникам об инвестиционной политике региона, историях успеха и перспективных проектах. Алексей Цыденов также представил инвестиционную команду республики, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Бурятия подготовила ёмкий презентационный ролик об инвестиционной привлекательности региона. О своих проектах рассказали также представители Улан-Удэнского авиационного завода, компании DRD Biotech, Oriental Way. В своём выступлении глава республики отметил, что республика имеет все условия для того, чтобы успешно развиваться.

Алексей Цыденов выделил несколько направлений для выгодного инвестирования. В первую очередь, он обратил внимание на удобную логистику региона. Помимо строительства новых федеральных дорог, в Бурятии работает международный аэропорт «Байкал», который имеет пятую степень «свободы воздуха». А значит имеет право в отношении регулярных воздушных перевозок по соглашению выгружать и принимать на борт пассажиров, почту и грузы. Подобных аэропортов в России всего три: во Владивостоке, Сочи и в Улан-Удэ.

Кроме того, в ходе презентации были затронуты перспективы туристического потенциала, которые имеет Бурятия и самое чистое озеро на земле - Байкал.

- Специально для инвесторов предусмотрено уникальное условие – создана особая экономическая зона «Байкальская гавань», которая позволяет вести строительство на территории побережья Байкала, что является исключительным условием. Территория «Байкальской гавани» имеет особый налоговый режим и другие преференции. Здесь создана удобная инфраструктура и предоставлены все возможности для развития туристического потенциала и инвестиций в туризме, - рассказал глава Бурятии.

Во время презентации речь зашла и о больших запасах полезных ископаемых. В республике 390 месторождений. Сегодня имеется потенциал для открытия новых, востребованных полезных ископаемых с помощью юниорных компаний. Правительство Бурятии готово оказать необходимое содействие в создании новых компаний.

Далее Алексей Цыденов затронул авиационную промышленность Бурятии.

- Улан-Удэнский авиационный завод - единственный завод в России, который собирает вертолёты и самолёты. Мы представляем перспективные модели легкого вертолёта соосной схемы VRT- 500, серийное производство легкомоторного цельнокомпозитного самолёта ТВС-2ДТС «Байкал». Идёт освоение производства дюймовых трубопроводов для среднемагистрального самолета МС-21. На нашем заводе идёт частичное производство комплектующих. Для нас история «УУАЗ» - история успеха и доказательство, что мы умеем не только полезные ископаемые добывать, но производить высокотехнологичную продукцию, - с гордостью отметил Алексей Цыденов.

Вертолёты, представленные в рамках ВЭФ-2019, в скором времени отправятся в Индию. Предполагается, что модель Ка-226Т, в перспективе будет собираться в Индии. Сейчас идут переговоры, после этого начнется поставка транспорта. Первые 60 вертолётов поставят в собранном виде, далее начнётся проект по организации сборки на предприятиях страны.

Ещё одна интересная разработка, уже больше подходящая для климата и расстояний Дальнего Востока - самолёт малой авиации ТВС-2ДТС «Байкал». Руководитель проекта УУАЗ Кирилл Буренков представил самолёт и рассказал о его характеристиках.

Финалом выступления стали результаты, сделанные в области науки. В Бурятии разработано средство для лечения ран и ожогов.

- Оперативное производство есть в США, но наша кожа имеет большие сроки хранения. Американский аналог может храниться пять суток, наш – пять месяцев. Наша искусственная кожа не вызывает аллергии и в течение недели продукт полностью рассасывается в теле пациента, - перечислил преимущества глава республики и подытожил. - Дешевле в цене, лучше хранится, больше доступность. Может реализовываться, как в клиниках, так и в аптеках.

Участникам форума был представлен ещё один продукт разработки бурятских учёных - экспресс-тесты для диагностики повреждения головного мозга.

- Благодаря главе республики и его команды нам удалось познакомиться с руководителем медицинского комплекса Меданта из Индии. Господин Сунил Сачдева, с одной стороны является глобальным медицинским инвестором и планирует инвестировать, в том числе, в развитие здравоохранения России, а с другой стороны является руководителем широкой медицинской сети. Сейчас мы договорились о том, что в конце сентября проверим наши тесты в их клинике. По итогам этой проверки получим обратную связь и, если проверка будет удачной, понравится индийским коллегам, как работает тест, мы можем рассчитывать на бесплатные клинические испытания в Индии, - рассказал об одном из заинтересовавшихся инвесторов директор по маркетингу компании DRD Семен Покацкий.

Организаторы презентационной площади отметили выступление республики Бурятия.

- Очень приятно, что презентации регионов становятся высокотехнологичными. Мы, наконец, уходим от рассказов о полезных ископаемых, переходим все к более высокотехнологичным производствам. Это сильно отличает презентацию Бурятии от многих выступлений, которые мы видим на Восточных экономических форумах прошлых лет, - сделал резюме Андрей Журналов, руководитель аналитической группы пресс-центра ТАСС, координатор презентационной площадки.

Как сообщал «Байкал-Daily», 4 сентября павильон Бурятии в рамках Восточного экономического форума посетили президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Наренда Моди.



глава Бурятии Алексей Цыденов инвестиционные проекты правительство республики
 
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