Алексей Цыденов презентовал инвествозможности Бурятии

Глава Бурятии выделил несколько направлений для выгодного инвестирования
Для регионов Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума во Владивостоке была организована специальная площадка. Весь день губернаторы и бизнес представляли преимущества своих регионов инвестиционным партнерам. Глава Бурятии Алексей Цыденов также рассказал приглашённым журналистам, инвесторам, бизнесменам и чиновникам об инвестиционной политике региона, историях успеха и перспективных проектах. Алексей Цыденов также представил инвестиционную команду республики, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Бурятия подготовила ёмкий презентационный ролик об инвестиционной привлекательности региона. О своих проектах рассказали также представители Улан-Удэнского авиационного завода, компании DRD Biotech, Oriental Way. В своём выступлении глава республики отметил, что республика имеет все условия для того, чтобы успешно развиваться.
Алексей Цыденов выделил несколько направлений для выгодного инвестирования. В первую очередь, он обратил внимание на удобную логистику региона. Помимо строительства новых федеральных дорог, в Бурятии работает международный аэропорт «Байкал», который имеет пятую степень «свободы воздуха». А значит имеет право в отношении регулярных воздушных перевозок по соглашению выгружать и принимать на борт пассажиров, почту и грузы. Подобных аэропортов в России всего три: во Владивостоке, Сочи и в Улан-Удэ.
Кроме того, в ходе презентации были затронуты перспективы туристического потенциала, которые имеет Бурятия и самое чистое озеро на земле - Байкал.
- Специально для инвесторов предусмотрено уникальное условие – создана особая экономическая зона «Байкальская гавань», которая позволяет вести строительство на территории побережья Байкала, что является исключительным условием. Территория «Байкальской гавани» имеет особый налоговый режим и другие преференции. Здесь создана удобная инфраструктура и предоставлены все возможности для развития туристического потенциала и инвестиций в туризме, - рассказал глава Бурятии.
Во время презентации речь зашла и о больших запасах полезных ископаемых. В республике 390 месторождений. Сегодня имеется потенциал для открытия новых, востребованных полезных ископаемых с помощью юниорных компаний. Правительство Бурятии готово оказать необходимое содействие в создании новых компаний.
Далее Алексей Цыденов затронул авиационную промышленность Бурятии.
- Улан-Удэнский авиационный завод - единственный завод в России, который собирает вертолёты и самолёты. Мы представляем перспективные модели легкого вертолёта соосной схемы VRT- 500, серийное производство легкомоторного цельнокомпозитного самолёта ТВС-2ДТС «Байкал». Идёт освоение производства дюймовых трубопроводов для среднемагистрального самолета МС-21. На нашем заводе идёт частичное производство комплектующих. Для нас история «УУАЗ» - история успеха и доказательство, что мы умеем не только полезные ископаемые добывать, но производить высокотехнологичную продукцию, - с гордостью отметил Алексей Цыденов.
Вертолёты, представленные в рамках ВЭФ-2019, в скором времени отправятся в Индию. Предполагается, что модель Ка-226Т, в перспективе будет собираться в Индии. Сейчас идут переговоры, после этого начнется поставка транспорта. Первые 60 вертолётов поставят в собранном виде, далее начнётся проект по организации сборки на предприятиях страны.
Ещё одна интересная разработка, уже больше подходящая для климата и расстояний Дальнего Востока - самолёт малой авиации ТВС-2ДТС «Байкал». Руководитель проекта УУАЗ Кирилл Буренков представил самолёт и рассказал о его характеристиках.
Финалом выступления стали результаты, сделанные в области науки. В Бурятии разработано средство для лечения ран и ожогов.
- Оперативное производство есть в США, но наша кожа имеет большие сроки хранения. Американский аналог может храниться пять суток, наш – пять месяцев. Наша искусственная кожа не вызывает аллергии и в течение недели продукт полностью рассасывается в теле пациента, - перечислил преимущества глава республики и подытожил. - Дешевле в цене, лучше хранится, больше доступность. Может реализовываться, как в клиниках, так и в аптеках.
Участникам форума был представлен ещё один продукт разработки бурятских учёных - экспресс-тесты для диагностики повреждения головного мозга.
- Благодаря главе республики и его команды нам удалось познакомиться с руководителем медицинского комплекса Меданта из Индии. Господин Сунил Сачдева, с одной стороны является глобальным медицинским инвестором и планирует инвестировать, в том числе, в развитие здравоохранения России, а с другой стороны является руководителем широкой медицинской сети. Сейчас мы договорились о том, что в конце сентября проверим наши тесты в их клинике. По итогам этой проверки получим обратную связь и, если проверка будет удачной, понравится индийским коллегам, как работает тест, мы можем рассчитывать на бесплатные клинические испытания в Индии, - рассказал об одном из заинтересовавшихся инвесторов директор по маркетингу компании DRD Семен Покацкий.
Организаторы презентационной площади отметили выступление республики Бурятия.
- Очень приятно, что презентации регионов становятся высокотехнологичными. Мы, наконец, уходим от рассказов о полезных ископаемых, переходим все к более высокотехнологичным производствам. Это сильно отличает презентацию Бурятии от многих выступлений, которые мы видим на Восточных экономических форумах прошлых лет, - сделал резюме Андрей Журналов, руководитель аналитической группы пресс-центра ТАСС, координатор презентационной площадки.
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 сентября павильон Бурятии в рамках Восточного экономического форума посетили президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Наренда Моди.
Алексей Цыденов презентовал инвествозможности Бурятии
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 05.09.2019
Глава Бурятии выделил несколько направлений для выгодного инвестирования
Экономика, 05.09.2019
И.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков обратился к заместителю руководителя минстроя России Максиму Егорову с просьбой рассмотреть возможность увеличения финансирования города в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
31 августа и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков презентовал заместителю министра строительства и ЖКХ РФ Максиму Егорову и главе Бурятии Алексею Цыденову проект программы развития центральной части Советского района
Работы обойдутся в 412 миллионов
Представители Бурятии продемонстрируют промышленный потенциал республики
Алексей Цыденов подписал соглашение с Российским фондом прямых инвестиций о привлечении зарубежных инвестиций
Экономика, 03.09.2019
По словам президента федерации ушу Бурятии Игоря Марковца, «мечтать о таком зале они и не могли»
Экономика, 03.09.2019
Второй этап по водоснабжению Истока завершится до 1 ноября
Стоимость строительства составит 487 миллионов
Средства будут выделены в 2020 году
На месте стадиона БГУ построят Национальный музей
Здесь расширена проезжая часть
Объём инвестиций в строительство предприятий составит 884 млн рублей
Если бы не повышение НДС, тарифы бы в Бурятии вообще не выросли
Экономика, 01.09.2019
На праздновании 8о-летия Улан-Удэнского авиационного завода управляющий директор Леонид Белых подчеркнул: «Нам есть чем радовать и есть чем гордиться»