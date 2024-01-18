В Улан-Удэ директора «Водоканала» с двумя уголовными делами не выпустили из СИЗО



Склад тем временем уже отремонтировали. Следствие установило, что руководитель муниципального предприятия встретился с представителем компании-победителя, объяснил ситуацию и предложил 100 тысяч рублей, если организация заключит с нужным предпринимателем фиктивный договор субподряда и перечислит ему поступившие по контракту деньги.





После, по данным следственного управления, Дмитрий Скакалин подписал подложные акты о якобы выполненных работах и сделал расчёт. Преступление раскрыли сотрудники УФСБ по Бурятии.



Работника «Водоканала» дружно Работника «Водоканала» дружно вступились за своего начальника. Они записали видеообращение, в котором выразили надежду, что правоохранительные органы разберутся в вопросе и руководитель вернётся на своё рабочее место. А вскоре коллектив направил открытое письмо главе Бурятии Алексею Цыденову и председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину.

В конце декабря в Улан-Удэ задержали директора МУП «Водоканал» Дмитрия Скакалина. Ему предъявили обвинение сразу в двух преступлениях – за превышение должностных полномочий из иной личной заинтересованности (по пункту «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ) и незаконную передачу денег за совершение заведомо незаконных действий (по пункту «б» части 3 статьи 204 УК РФ).Руководителя предприятия закрыли в СИЗО до 28 февраля. Такое решение принял Советский райсуд, однако защитники Скакалина обжаловали постановление в Верховном суде Бурятии. Апелляцию рассмотрели в четверг, 18 января.Сам обвиняемый участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Проверив материалы дела, Верховный суд РБ не нашёл оснований для отмены постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционные жалобы адвокатов оставили без удовлетворения. Таким образом, директор МУП останется в следственном изоляторе.По версии следствия, в декабре Скакалин попросил знакомого предпринимателя сделать капитальный ремонт на складе «Водоканала», а за работу пообещал рассчитаться позже. Он организовал торги на заключение муниципального контракта с начальной стоимостью в два с лишним миллиона рублей, предполагая, что победу одержит вышеупомянутый бизнесмен. Но аукцион неожиданно выиграла другая фирма.