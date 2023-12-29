«Водоканал» обратился к главе Бурятии и Бастрыкину в защиту задержанного директора









Дмитрий Скакалин



- По данным следствия, подозреваемый в декабре 2023 года договорился со знакомым предпринимателем, которого попросил произвести капитальный ремонт здания склада муниципального предприятия, а за выполненные работы пообещал рассчитаться позже. В это же время подозреваемый организовал проведение торгов на заключение муниципального контракта с начальной ценою более 2 млн рублей по ремонту склада, предполагая, что победителем останется предприниматель, который уже приступил к работам и вскоре их полностью выполнил. Однако торги в форме электронного аукциона неожиданно для договорившихся сторон выиграла другая фирма. Тогда подозреваемый встретился с представителем организации, объяснил, что работы по ремонту склада на самом деле уже выполнены, после чего предложил подкуп в сумме более 100 тысяч рублей, за который потребовал от победителя торгов заключить фиктивный договор субподряда с нужным предпринимателем и перечислить тому поступившие по контракту деньги. После достигнутой договоренности подозреваемый подписал подложные акты о якобы выполненных организацией работах по ремонту склада, после чего произвел расчёт, - сообщало следственное управление СК России по Бурятии.



Дмитрий Скакалин руководит «Водоканалом» с декабря 2021 года. До этого он трудился в структурах администрации Улан-Удэ, а также в ТГК-14.



Прежний директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков в конце ноября был осуждён за растрату, превышение и злоупотребление должностных полномочий. Суд





Дмитрий Скакалин был задержан накануне . На него возбудили уголовное дело по двум статьям УК – «Превышение должностных полномочий» и «Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение заведомо незаконных действий в интересах дающего».- По данным следствия, подозреваемый в декабре 2023 года договорился со знакомым предпринимателем, которого попросил произвести капитальный ремонт здания склада муниципального предприятия, а за выполненные работы пообещал рассчитаться позже. В это же время подозреваемый организовал проведение торгов на заключение муниципального контракта с начальной ценою более 2 млн рублей по ремонту склада, предполагая, что победителем останется предприниматель, который уже приступил к работам и вскоре их полностью выполнил. Однако торги в форме электронного аукциона неожиданно для договорившихся сторон выиграла другая фирма. Тогда подозреваемый встретился с представителем организации, объяснил, что работы по ремонту склада на самом деле уже выполнены, после чего предложил подкуп в сумме более 100 тысяч рублей, за который потребовал от победителя торгов заключить фиктивный договор субподряда с нужным предпринимателем и перечислить тому поступившие по контракту деньги. После достигнутой договоренности подозреваемый подписал подложные акты о якобы выполненных организацией работах по ремонту склада, после чего произвел расчёт, - сообщало следственное управление СК России по Бурятии.Дмитрий Скакалин руководит «Водоканалом» с декабря 2021 года. До этого он трудился в структурах администрации Улан-Удэ, а также в ТГК-14.Прежний директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков в конце ноября был осуждён за растрату, превышение и злоупотребление должностных полномочий. Суд назначил ему шесть лет колонии общего режима

Сотрудники улан-удэнского МУП «Водоканал» написали открытое письмо главе Бурятии Алексею Цыденову и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Весь коллектив выступил в защиту своего директора Дмитрия Скакалина, которого задержали накануне.В открытом письме сотрудники заявляют: «Мы не верим в то, что наш Дмитрий Владимирович мог участвовать в каких-либо «смутных схемах».Коллектив просит принять во внимание экономический рост предприятия, произошедший за последние два года, когда Скакалин возглавил «Водоканал».«Дмитрием Владимировичем проделан огромный труд не только в развитии нашего предприятия и улучшений условий труда, но и на благо всего нашего города. Дмитрий Владимирович всей душой болеет за работу предприятия, за трудовой коллектив. Всегда мотивирует коллектив на повышение производительности труда. Только при его участии удалось поднять заработные платы для водителей, а также повысить доплаты за вредное производство. Именно Дмитрий Владимирович вывел предприятие из убыточного в рентабельное. За период его руководства на постоянной основе проводится модернизация оборудования, зданий, сооружений, закупается новая специализированная техника», - перечислили сотрудники.Они также подчеркнули, что их «чуткий и внимательный руководитель никогда не остаётся равнодушным к проблемам коллектива, в том числе, и личного характера».«Благодаря нашему директору мы на постоянной основе поддерживаем бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине», - отмечается также в открытом письме.МУП «Водоканал» попросил главу Бурятии и председателя Следственного комитета России взять дело под личный контроль.- Уважение и доверие нашего коллектива в отношении Скакалина - очевидное доказательство его честности и профессионализма. Просим не допустить произвола в отношении нашего руководителя! – заключили сотрудники.