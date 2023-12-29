В Улан-Удэ коллектив «Водоканала» вступился за задержанного директора





Накануне в Улан-Удэ был задержан директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин. Он подозревается по двум статьям Уголовного кодекса – «Превышение должностных полномочий» и «Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение заведомо незаконных действий в интересах дающего».- По данным следствия, подозреваемый в декабре 2023 года договорился со знакомым предпринимателем, которого попросил произвести капитальный ремонт здания склада муниципального предприятия, а за выполненные работы пообещал рассчитаться позже. В это же время подозреваемый организовал проведение торгов на заключение муниципального контракта с начальной ценою более 2 млн рублей по ремонту склада, предполагая, что победителем останется предприниматель, который уже приступил к работам и вскоре их полностью выполнил. Однако торги в форме электронного аукциона неожиданно для договорившихся сторон выиграла другая фирма. Тогда подозреваемый встретился с представителем организации, объяснил, что работы по ремонту склада на самом деле уже выполнены, после чего предложил подкуп в сумме более 100 тысяч рублей, за который потребовал от победителя торгов заключить фиктивный договор субподряда с нужным предпринимателем и перечислить тому поступившие по контракту деньги. После достигнутой договоренности подозреваемый подписал подложные акты о якобы выполненных организацией работах по ремонту склада, после чего произвел расчёт, - сообщает следственное управление СК России по Бурятии.Отмечается, что преступление выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ.Коллектив «Водоканала» вступился за задержанного руководителя, выпустив специальное обращение. В нём говорится:«В том, что Дмитрий Владимирович Скакалин один из честнейших руководителей предприятия, у нас нет сомнения! Он единственный, кто не просто управляет предприятием, он всегда радеет за наш коллектив.Большая просьба учитывать и то, что вся предоставленная информация еще не доказана. Надеемся, что наши правоохранительные органы разберутся в этом вопросе. И наш руководитель вернется на свое рабочее место!Дмитрий Владимирович, мы с вами!»Дмитрий Скакалин руководит «Водоканалом» с декабря 2021 года, сперва с приставкой «и.о», а с июля 2022-го – официально.Он родился 9 октября 1986 года. Окончил ВСГТУ по специальности «тепловые электрические станции».Работал инженером-электриком в ООО «Эгрегор», затем машинистом участка водогрейных котлов в «Генерации Бурятии» филиала ПАО «ТГК-14». Далее был назначен заместителем начальника котельного цеха по ремонту.С 2011 по 2013 год работал в структурах администрации Улан-Удэ. В 2017 году был назначен заместителем главного инженера по эксплуатации котельных в «Улан-Удэнский энергетический комплекс» филиала ПАО «ТГК-14». В 2020 году перешёл в комитет городского хозяйства мэрии начальником отдела коммунального комплекса.В сентябре 2021 года пришёл в «Водоканал», где сперва работал главным инженером, после чего возглавил предприятие.