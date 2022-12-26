В Бурятии на «чёрного» лесоруба вышли по следам от трактора

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за рубку



Днём 15 декабря в ОМВД России по Тарбагатайскому району в Бурятии поступило заявление от лесничего, которую обнаружил незаконную рубку. В лесу в 12 километрах от села Надеино неизвестный уничтожил 10 сосен общим объёмом более шести кубометров.



Причиненный ущерб оценён в 255 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



На место выехала следственно-оперативная группа. На лесоучастке полицейские обнаружили следы гусениц трактора, на котором, вероятно, передвигался преступник. Пройдя по ним пешком около полутора километров, следователь и эксперт вышли к заимке, где был задержан подозреваемый – 36-летний работник животноводческой фермы.



Впоследствии в ходе проверки пунктов приёма древесины полицейские нашли и вырубленные им деревья.



Задержанный признался в содеянном. Мужчина пояснил, что воспользовался техникой хозяина фермы. Распиленные деревья он сдал на пилораму.



Он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, но должных выводов не сделал.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».



