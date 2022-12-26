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В Бурятии на «чёрного» лесоруба вышли по следам от трактора

В Бурятии на «чёрного» лесоруба вышли по следам от трактора
Происшествия,  Фото:из архива
Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за рубку

Днём 15 декабря в ОМВД России по Тарбагатайскому району в Бурятии поступило заявление от лесничего, которую обнаружил незаконную рубку. В лесу в 12 километрах от села Надеино неизвестный уничтожил 10 сосен общим объёмом более шести кубометров. 

Причиненный ущерб оценён в 255 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

На место выехала следственно-оперативная группа. На лесоучастке полицейские обнаружили следы гусениц трактора, на котором, вероятно, передвигался преступник. Пройдя по ним пешком около полутора километров, следователь и эксперт вышли к заимке, где был задержан подозреваемый – 36-летний работник животноводческой фермы.

Впоследствии в ходе проверки пунктов приёма древесины полицейские нашли и вырубленные им деревья.

Задержанный признался в содеянном. Мужчина пояснил, что воспользовался техникой хозяина фермы. Распиленные деревья он сдал на пилораму.

Он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, но должных выводов не сделал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

черные лесорубы

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