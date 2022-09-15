Он находится в тяжёлом состоянии
В Улан-Удэ мужчина едва не погиб, получив удар током на железнодорожной станции. Инцидент произошёл в ночь с 14 на 15 сентября.
- Бригада экстренного реагирования доставила в больницу мужчину в тяжёлом состоянии. Он получил электротравму вольтовой дугой на железнодорожной станции, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
Медики просят быть внимательными при переходе и работе на железнодорожных путях.
Как сообщал «Байкал-Daily», 7 сентября на берегу реки в селе Посольское Кабанского района в результате несчастного случая погиб 28-летний молодой человек. Он скончался, получив удар током, когда удочкой задел провода.
В августе в Мухоршибирском районе Бурятии два сотрудника предприятия, занимающегося добычей полезных ископаемых, по вине которых погиб их коллега, предстали перед судом. Начальник участка и горный мастер при подключении кабеля к высоковольтной насосной установке нарушили требования промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате машинист насосных установок получил удар электрическим током и погиб на месте.
В Улан-Удэ на железнодорожной станции мужчину ударило током
Происшествия, Фото:
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