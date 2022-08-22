22 августа

21 августа

Популярное

В Бурятии от удара током погиб машинист насосных установок

В Бурятии от удара током погиб машинист насосных установок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина погиб из-за нарушения правил промышленной безопасности

В Мухоршибирском районе Бурятии два сотрудника предприятия, занимающегося добычей полезных ископаемых, по вине которых погиб их коллега, предстали перед судом. Они признаны виновными по статье «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Трагедия произошла в январе. Начальник участка и горный мастер при подключении кабеля к высоковольтной насосной установке нарушили требования промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате машинист насосных установок получил удар электрическим током и погиб на месте.

- Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год каждому. Каждый из обвиняемых возместил супруге потерпевшего моральный вред, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 2021 года приговор вынесли начальнику заиграевской пожарной части, по вине которого при снятии кошки со столба погиб молодой пожарный. Перед проведением самой спасательной операции начальник части не предпринял мер для обесточивания линии электропередачи. Не были уведомлены представители районных электросетей и не сделана заявка на отключение электроэнергии. Поднявшийся по лестнице 22-летний пожарный, задев провода линии электропередачи, получил удар током, упал с высоты и позже скончался.

Приговором суда начальнику части было назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. 
смерть удар током

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ дважды простаивали трамваи
В Улан-Удэ дважды простаивали трамваи
Происшествия, 22.08.2022
Произошло ДТП и сход с рельсов 
В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 21.08.2022
Эпицентр находился в 24 км северо-западнее от села Улюнхан

Три человека пострадали в аварии в Бурятии
Три человека пострадали в аварии в Бурятии
Происшествия, 20.08.2022
Водитель «Тойоты» врезался в забор
В Улан-Удэ спасли пятилетнюю девочку
В Улан-Удэ спасли пятилетнюю девочку
Происшествия, 20.08.2022
Девочка находилась в квартире одна и просила о помощи
В Улан-Удэ в ДТП пострадал мужчина
В Улан-Удэ в ДТП пострадал мужчина
Происшествия, 20.08.2022
Столкновение трамвая и автомобиля произошло по улице Ботанической
Спасатели помогли двум жителям Бурятии добраться до берега
Спасатели помогли двум жителям Бурятии добраться до берега
Происшествия, 20.08.2022
Медицинская помощь мужчинам не потребовалась
В Бурятии из-за ДТП вспыхнул лесной пожар
В Бурятии из-за ДТП вспыхнул лесной пожар
Происшествия, 20.08.2022
На утро новых пожаров в лесах региона не зарегистрировано
В Бурятии росгвардейцы задержали похитителя велосипеда
В Бурятии росгвардейцы задержали похитителя велосипеда
Происшествия, 19.08.2022
Велосипед украли с центральной площади
Сбежавшего из колонии в Забайкалье заключённого поймали у жены
Сбежавшего из колонии в Забайкалье заключённого поймали у жены
Происшествия, 19.08.2022
Беглецу удалось добраться из Карымского района в Балей
В Бурятии женщина убила любовника из-за шуток
В Бурятии женщина убила любовника из-за шуток
Происшествия, 19.08.2022
Сперва женщина не реагировала, но затем её терпение лопнуло

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^