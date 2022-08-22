Мужчина погиб из-за нарушения правил промышленной безопасности
В Мухоршибирском районе Бурятии два сотрудника предприятия, занимающегося добычей полезных ископаемых, по вине которых погиб их коллега, предстали перед судом. Они признаны виновными по статье «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Трагедия произошла в январе. Начальник участка и горный мастер при подключении кабеля к высоковольтной насосной установке нарушили требования промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате машинист насосных установок получил удар электрическим током и погиб на месте.
- Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год каждому. Каждый из обвиняемых возместил супруге потерпевшего моральный вред, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 2021 года приговор вынесли начальнику заиграевской пожарной части, по вине которого при снятии кошки со столба погиб молодой пожарный. Перед проведением самой спасательной операции начальник части не предпринял мер для обесточивания линии электропередачи. Не были уведомлены представители районных электросетей и не сделана заявка на отключение электроэнергии. Поднявшийся по лестнице 22-летний пожарный, задев провода линии электропередачи, получил удар током, упал с высоты и позже скончался.
Приговором суда начальнику части было назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
В Бурятии от удара током погиб машинист насосных установок
Происшествия, Фото:
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