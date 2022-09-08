В Бурятии рыбак зацепился удочкой за провода и погиб



Родственники сразу вызвали скорую помощь, однако прибывшие работники констатировали смерть молодого человека.



Следователи устанавливают полную картину происшествия.





Днём 7 сентября на берегу реки в селе Посольское Кабанского района Бурятии в результате несчастного случая погиб 28-летний молодой человек. Он скончался в результате поражения электрическим током.Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии. Установлено, что молодой человек жил и работал в другом регионе, а недавно на время приехал в родное село в Кабанском районе. В тот день вместе с родственниками он поехал к Байкалу в село Посольское, где решил порыбачить на местной речке.Рыбак взял телескопическую удочку, выполненную из композитного материала, и разместился на берегу. Вдоль берега расположены столбы высоковольтной линии электропередач. При очередном забросе снасти молодой человек случайно задел концом удилища провода. Композитный материал стал хорошим проводником, и в результате удара током рыбак скончался на месте.