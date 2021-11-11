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За сутки от коронавируса в Бурятии умерли семь человек

За сутки от коронавируса в Бурятии умерли семь человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Занято 80% ковидных коек

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии держится примерно на одном уровне. Накануне, по данным управления Роспотребнадзора, обнаружили ещё 207 заразившихся. Примерно такие же цифры были и в предыдущие дни. Так, если вчера выявили 207 новых больных, позавчера их было 206, до этого 205, 206, 207, 206, 203, 195, 190 и т.д.

Всего с начала пандемии в Бурятии официально зарегистрировано 65 333 случаев заражений COVID-19. Из них 47% (30678) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время в Бурятии вылечились от коронавируса 57 846 жителей. Накануне выздоровели сразу 324 человека (на 40 больше, чем днём ранее).

Летальные случаи по-прежнему фиксируются ежедневно. За последние сутки скончались ещё семь больных ковидом. В оперштабе уточняют, что только один из был младше 65 лет, остальные – старше этого возраста.

С начала пандемии от коронавируса в Бурятии умер 2051 человек.

Госпитализированных пациентов по-прежнему больше тысячи. Сегодня в стационарах республики получают лечение 1178 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки госпитализированных стало больше на 20 человек.

В отделениях реанимации находится 121 пациент (на пять больше, чем днём ранее). Из них старше 65 лет 70 человек. На ИВЛ – 77 больных.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 в Бурятии перепрофилировано 1459 коек: занято – 1178, свободно – 281 койка. Занятость коечного фонда составляет 80,7%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4247 человек. Таких больных стало чуть больше, по сравнению со вчерашним днём.

Число контактных лиц на сегодня – 12 734 человек.

Первым компонентом вакцины от коронавируса сегодня привито 436 317 жителей Бурятии. Завершили вакцинацию 312 443 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне улан-удэнцев немало удивило объявление на дверях терапевта в поликлинике о том, что приём невакцинированных не ведётся. В минздраве, однако, пояснили, что это только рекомендация.


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