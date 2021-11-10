В Улан-Удэ разъяснили ситуацию со странным «требованием» о вакцинации

Снимок появился в паблике ves_ulan_ude, где автор фотографии задаётся вопросом, на каком основание ввели такие требования для посещения терапевта. Пользователи оставляют возмущённые комментарии и предлагают писать жалобы.







В поликлинике №2 в Улан-Удэ посетители обнаружили странное объявление на дверях кабинета участкового терапевта. Извещалось, что «приём не осуществляется без вакцинации от ковида», а также почему-то без наличия результатов флюорографии и маммографии.Однако, как выяснилось, никакого требования о вакцинации для попадания к врачу на самом деле нет. Ситуацию «Байкал-Daily» разъяснили в минздраве Бурятии.- Данное объявление, размещённое в городской поликлинике №2, не носит обязательный характер, а является рекомендацией. Оно было размещено в целях профилактики онкологических заболеваний. Рекомендации по прохождению данных скрининговых исследований обязательны, с кратностью: маммография один раз в два года, флюроография один раз в год, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.Сейчас в Бурятии действует система допуска по QR-кодам в заведения общепита, непродовольственные магазины, торговые центры и ряд других общественных мест. Необходимо предоставить QR-код о вакцинации от коронавируса, либо о перенесённом в течение полугода заболевании. Те, у кого есть медтвод от вакцинации, либо же привитые первым компонентом вакцины, должны показывать соответствующие документы.На днях глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что требование о QR-кодах будет отменено, когда вакцинируются 80% взрослого населения.