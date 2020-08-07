Погиб пожилой мужчина
Вчера, 6 августа, днём в селе Бичура был насмерть сбит пожилой велосипедист. На улице Советская на него наехал водитель микроавтобуса «Форд», сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Велосипедисту было 73 года. Он получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Пенсионер скончался в больнице.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого одно из последних смертельных ДТП было зафиксировано в конце июля. Тогда погиб годовалый ребёнок, в момент аварии сидевший на руках у отца.
В Бурятии микроавтобус насмерть сбил велосипедиста
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина лишилась смартфона стоимостью 80 тысяч рублей
Он забрал из её квартиры деньги и золотые серьги
Мужчина угрожал взрывом и требовал встречи с президентом
Очаг действовал на севере
На место выезжали сапёры и экстренные службы
Это столько же, сколько было днём ранее
Воды не было более пяти часов
Произошло это ночью
Домушники орудовали в Улан-Удэ и пригороде
Почти все такие аварии происходят в тёмное время суток
Молодой человек отошёл в кусты позвонить и сбежал
Хозяйки в этот момент не было в городе
Сейчас срочно укрепляют дамбу
Для этого житель Онохоя специально приехал в Улан-Удэ
Мужчина спас упавшего из окна мальчика