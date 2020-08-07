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В Бурятии микроавтобус насмерть сбил велосипедиста

В Бурятии микроавтобус насмерть сбил велосипедиста
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Погиб пожилой мужчина

Вчера, 6 августа, днём в селе Бичура был насмерть сбит пожилой велосипедист. На улице Советская на него наехал водитель микроавтобуса «Форд», сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Велосипедисту было 73 года. Он получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Пенсионер скончался в больнице.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого одно из последних смертельных ДТП было зафиксировано в конце июля. Тогда погиб годовалый ребёнок, в момент аварии сидевший на руках у отца.




ДТП смерть
 
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