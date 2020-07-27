«Ниссан» опрокинулся в кювет
В ДТП в Еравнинском районе Бурятии погиб годовалый ребёнок. Авария произошла в воскресенье, 26 июля, около 15.30 часов на трассе «Улан-Удэ – Романовка – Чита», в 200 метрах от села Исинга.
- 28-летний водитель автомобиля «Ниссан» не справилась с рулевым управлением и совершила опрокидывание. В результате ДТП годовалый ребёнок, который находился на руках у отца, получил смертельные травмы, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в Кабанском районе в ДТП погиб 29-летний водитель опрокинувшейся машины.
В Бурятии в ДТП ребёнок погиб у отца на руках
Происшествия, Фото:
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