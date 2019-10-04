Смертельное ДТП произошло вне «зебры»
Накануне вечером в селе Толтой Тункинского района Бурятии погиб 39-летний пешеход. Его насмерть сбил 49-летний водитель «Тойоты Короллы»
- Водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по улице Тулаева села Толтой (21 км. автодороги «Зактуй – Аршан») вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 1980 года рождения. В результате наезда пешеход получил смертельную травму, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера вечером в Улан-Удэ трамвай сбил двух женщин.
В Бурятии насмерть сбили пешехода
Происшествия, Фото:
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