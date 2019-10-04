 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Октября

03 Октября

Популярное

В Бурятии насмерть сбили пешехода

В Бурятии насмерть сбили пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Смертельное ДТП произошло вне «зебры»

Накануне вечером в селе Толтой Тункинского района Бурятии погиб 39-летний пешеход. Его насмерть сбил 49-летний водитель «Тойоты Короллы»

- Водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по улице Тулаева села Толтой (21 км. автодороги «Зактуй – Аршан») вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 1980 года рождения. В результате наезда пешеход получил смертельную травму, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера вечером в Улан-Удэ трамвай сбил двух женщин.

ДТП смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ под колёсами трамвая оказались две женщины
В Улан-Удэ под колёсами трамвая оказались две женщины
Происшествия, 04.10.2019
По словам очевидцев, одной из пешеходов оказалась беременная 
Братчанин убил приятеля и поджёг дом
Братчанин убил приятеля и поджёг дом
Происшествия, 03.10.2019
Убийца поджёг дом, чтобы скрыть следы
В Иркутской области перекрыли наркоканал из Бурятии
В Иркутской области перекрыли наркоканал из Бурятии
Происшествия, 03.10.2019
Наркотики из Бурятии распространяли в нескольких населённых пунктах Иркутской области
В Бурятии клещи покусали более 3,5 тысяч человек
В Бурятии клещи покусали более 3,5 тысяч человек
Происшествия, 03.10.2019
Наибольшее количество укусов зафиксировано в Кабанском, Тункинском, Прибайкальском районах, окрестностях Улан-Удэ
Жителю Бурятии дали год исправительных работ за сожжённый лес
Жителю Бурятии дали год исправительных работ за сожжённый лес
Происшествия, 03.10.2019
Мужчина развёл костёр в лесу в попытке согреться  
В Забайкалье суд оштрафовал начальницу почтового отделения за присвоение денег
В Забайкалье суд оштрафовал начальницу почтового отделения за присвоение денег
Происшествия, 03.10.2019
Женщина забирала деньги, полученные от продажи товаров
В Улан-Удэ адвоката задержали по подозрению в мошенничестве
В Улан-Удэ адвоката задержали по подозрению в мошенничестве
Происшествия, 03.10.2019
Она требовала два миллиона якобы для того, чтобы передать взятки прокурору и судье
Житель Бурятии украл киоск
Житель Бурятии украл киоск
Происшествия, 03.10.2019
Ему дали условный срок
В Чите сутенёрша избила свидетельницу по делу бутылкой
В Чите сутенёрша избила свидетельницу по делу бутылкой
Происшествия, 03.10.2019
Женщина требовала изменить показания в отношении её сожителя  
В Иркутске из-за замыкания эвакуировали 350 человек из колледжа
В Иркутске из-за замыкания эвакуировали 350 человек из колледжа
Происшествия, 03.10.2019
В медколледже произошло замыкание светильника

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^