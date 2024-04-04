04 апреля

03 апреля

Популярное

Премьера фильма об Алдаре Цыденжапове состоится на родине героя

Премьера фильма об Алдаре Цыденжапове состоится на родине героя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дату выхода приурочат к годовщине подвига

Фильм «9 секунд» (12+) о подвиге 19-летнего матроса тихоокеанского флота Алдара Цыденжапова выйдет в прокат 26 сентября. Предпремьерные показы проведут на родине Героя России – в посёлке Агинском, а также в Чите и во Владивостоке.

Дата премьеры выбрана не случайно, поскольку именно в конце сентября 2010 года Алдар Цыденжапов предотвратил крупную аварию на эсминце «Быстрый» и спас от гибели 348 человек.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья, первый съёмочный блок фильма проходил Забайкальском крае. Через детские и юношеские воспоминания Алдара Цыденжапова создатели рассказали о традициях народа Забайкалья, о его родных и близких, а также окружении и культуре. Съёмки проходили в доме деда Алдара, где будущий герой России жил последние два года.

Одну из ролей в фильме сыграл народный артист России Дмитрий Певцов. По словам актёра, он не смог пройти мимо этой истории, несмотря на то, что не снимался в кино с 2017 года.

Затем съёмки проходили во Владивостоке. Часть работы прошла на том самом эскадренном миноносце «Быстром», где служил Алдар, и на военно-морской базе. Для съёмок фрагмента с пожаром на эсминце создатели построили часть корабля – машинное отделение – в павильоне.

Напомним, Алдар Цыденжапов стал первым моряком-надводником Тихоокеанского флота, удостоившимся звания Героя России посмертно, со времён Великой Отечественной войны. Два года назад впервые в истории российского флота именем моряка назвали один из самых современных кораблей ВМФ.

Возрастное ограничение: 12+.
Агинский Бурятский округ Забайкальский край кино

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии начали прививать сельхозживотных
В Бурятии начали прививать сельхозживотных
Общество, 04.04.2024
Коровам, овцам, козам, лошадям и оленям ставят вакцину против сибирской язвы
В Кижингинском районе Бурятии ремонтируют мост
В Кижингинском районе Бурятии ремонтируют мост
Общество, 04.04.2024
Завершить работы планируют в этом году
В Бурятии разработали нейросеть для контроля городской застройки
В Бурятии разработали нейросеть для контроля городской застройки
Общество, 04.04.2024
Разработка помогает выявить любые изменения, произошедшие в застройке
Монголы заберутся на Эверест без дополнительного кислорода
Монголы заберутся на Эверест без дополнительного кислорода
Общество, 04.04.2024
В истории страны подобная попытка станет первой
В Бурятии выявляют лучшего учителя-дефектолога
В Бурятии выявляют лучшего учителя-дефектолога
Общество, 04.04.2024
Стартовал региональный этап всероссийского профессионального конкурса
Забайкальцам временно запретят доступ в лес
Забайкальцам временно запретят доступ в лес
Общество, 04.04.2024
С 5 по 25 апреля действует ограничение пребывания граждан в лесах региона
В Бурятии определят лучшего учителя года
В Бурятии определят лучшего учителя года
Общество, 04.04.2024
В столице республики вновь состоится региональный конкурс педагогов
Бурятия стала призёром «Кубка двух озёр»
Бурятия стала призёром «Кубка двух озёр»
Общество, 04.04.2024
Заключительный этап состоялся в Монголии
В центре Улан-Удэ помыли лавочки
В центре Улан-Удэ помыли лавочки
Общество, 04.04.2024
После зимы они сильно запылились
Стендапер с ТНТ обидела жителей Бурятии
Стендапер с ТНТ обидела жителей Бурятии
Общество, 04.04.2024
Теперь от Зои Яровициной требуют извинений и хотят подать на неё в суд
Лучшим полицейским Бурятии 2023 года стал подполковник
Лучшим полицейским Бурятии 2023 года стал подполковник
Общество, 04.04.2024
Под его руководством раскрыто множество преступлений, в том числе «глухарей»
Сельское кладбище в Бурятии утонуло в мусоре
Сельское кладбище в Бурятии утонуло в мусоре
Общество, 04.04.2024
Скопившиеся там отходы пообещали вывезти в апреле
В Улан-Удэ грядёт масштабное обновление сетей
В Улан-Удэ грядёт масштабное обновление сетей
Общество, 04.04.2024
Оно затронет более десятка улиц
В Улан-Удэ начнут ремонт на оживлённом участке дороги
В Улан-Удэ начнут ремонт на оживлённом участке дороги
Общество, 04.04.2024
Возле «Интерьера» обещают ливневую канализацию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^