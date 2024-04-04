Дату выхода приурочат к годовщине подвига
Фильм «9 секунд» (12+) о подвиге 19-летнего матроса тихоокеанского флота Алдара Цыденжапова выйдет в прокат 26 сентября. Предпремьерные показы проведут на родине Героя России – в посёлке Агинском, а также в Чите и во Владивостоке.
Дата премьеры выбрана не случайно, поскольку именно в конце сентября 2010 года Алдар Цыденжапов предотвратил крупную аварию на эсминце «Быстрый» и спас от гибели 348 человек.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья, первый съёмочный блок фильма проходил Забайкальском крае. Через детские и юношеские воспоминания Алдара Цыденжапова создатели рассказали о традициях народа Забайкалья, о его родных и близких, а также окружении и культуре. Съёмки проходили в доме деда Алдара, где будущий герой России жил последние два года.
Одну из ролей в фильме сыграл народный артист России Дмитрий Певцов. По словам актёра, он не смог пройти мимо этой истории, несмотря на то, что не снимался в кино с 2017 года.
Затем съёмки проходили во Владивостоке. Часть работы прошла на том самом эскадренном миноносце «Быстром», где служил Алдар, и на военно-морской базе. Для съёмок фрагмента с пожаром на эсминце создатели построили часть корабля – машинное отделение – в павильоне.
Напомним, Алдар Цыденжапов стал первым моряком-надводником Тихоокеанского флота, удостоившимся звания Героя России посмертно, со времён Великой Отечественной войны. Два года назад впервые в истории российского флота именем моряка назвали один из самых современных кораблей ВМФ.
Возрастное ограничение: 12+.
Премьера фильма об Алдаре Цыденжапове состоится на родине героя
Общество, Фото:
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