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Забайкальцам временно запретят доступ в лес

Забайкальцам временно запретят доступ в лес
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С 5 по 25 апреля действует ограничение пребывания граждан в лесах региона

В Забайкалье подписано постановление правительства края «Об ограничениях пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности». Документ вступит в силу с 5 апреля.

В период с 5 по 25 апреля включительно ограничено пребывание граждан в лесах, въезд в них транспортных средств, проведение определенных видов работ в границах следующих лесничеств: Агинского, Акшинского, Александровско-Заводского, Аргунского, Бадинского, Балейского, Беклемишевского, Верхне-Читинского, Газимуро-Заводского, Дульдургинского, Ингодинского, Карымского, Красночикойского, Кыринского, Нерчинского, Оленгуйского, Ононского, Петровск-Забайкальского, Сретенского, Тунгокоченского, Хилокского, Чернышевского, Шилкинского, Читинского (кроме микрорайона «Северный» – от Каштакского кольца по объездной трассе до перекрестка с улицы Верхоленская), в границах горнолыжного комплекса «Высокогорье», местности «Сухотино», где расположена табличка «Место отдыха».

В период с 20 апреля по 9 мая включительно ограничение пребывания граждан в лесах начнёт действовать в границах Могочинского и Чарского лесничеств.

Министерство природных ресурсов Забайкалья просит жителей края сообщать о пожарах по номеру телефона: 8-800-100-94-00. Звонок бесплатный. Граждане, сообщившие о поджигателях, получат денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей, участвовавшие в задержании поджигателей - 50 тысяч рублей.

Забайкальский край запрет лес лесные пожары

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