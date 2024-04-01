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Рукопашники Бурятии завоевали 6 медалей первенства России

Рукопашники Бурятии завоевали 6 медалей первенства России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Две награды - золотые

Первенство России по армейскому рукопашному бою проходило с 30 по 31 марта в городе Красноярск. В соревнованиях приняли участие более 500 бойцов, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

По итогам состязаний спортсмены Бурятии завоевали шесть наград: две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

В группе 18-20 лет в весовой категории 55 кг победил Мунко Дондоков (СК «Хара моритон», тренер Жигжитов Ж.Б.). Бронзовые награды выиграли Сергей Банзаракцаев, весовая категория 70 кг (СК «Хара моритон», тренер Жигжитов Ж.Б.) и Баяр Шагжиев, весовая категория свыше 85 кг (СК ЦСКА, тренер Воротников А. Г.).

В группе 12-13 лет «золото» взял Андрей Д., весовая категория 45 кг (СК ЦСКА, тренер Воротников А. Г.). «Серебро» - у Ивана П., весовая категория 45 кг (СК «Пересвет», тренер Цынгеев Б. Ц.). «Бронза» - у Даржи Ц., весовая категория 65 кг (СК «Комбат», тренер Раднаев Ж. В.).

Теперь призёрам предстоит принять участие в первенстве мира в Казахстане, которое состоится в ноябре текущего года.
Бурятия спорт первенство России армейский рукопашный бой

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