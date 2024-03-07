В Бурятии завершается сезон сбора шишки сосны

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Несмотря на неурожай, план выполнили



В Бурятии завершается сезон сбора шишки сосны, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Семена созревают в сентябре и всю зиму остаются в шишке. Поэтому самым оптимальным периодом для заготовки этого лесосеменного сырья считается период с декабря по март.



Часть семян оставят на складе, чтобы даже в случае неурожайных лет продолжать восстановление лесов республики. Часть – высеют в лесных питомниках и теплицах, а уже подросшие сеянцы – высадят на погибших от лесных пожаров территориях.



- Несмотря на то, что год выдался неурожайный, план мы выполним. Все питомники будут наделены семенами, - отметил руководитель АУ РБ «Лесресурс» Владимир Бакиров.



В республике создан страховой фонд семян лесных растений в объёме 208,1 кг. Общий баланс семян лесных растений, по данным на 1 января, составляет 772,4 кг.



