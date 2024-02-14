А жена мужчины лишилась своей «Мазды»
Всё произошло в середине ноября в еравнинском селе Сосново-Озёрское. Нетрезвый местный житель, лишённый прав, сел за руль автомобиля Mazda Premacy, записанного на его сожительницу.
Сельчанин отправился в магазин за продуктами, однако по пути туда сотрудники ГИБДД остановили его из-за неработающего заднего габарита. При проверке документов выяснилось, что водительского удостоверения у еравнинца нет, а сам он управлял машиной «под градусом».
В итоге против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию»). Нарушителя признали виновным, дали ему год исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства и ещё на два года лишили прав.
Иномарку конфисковали по решению суда, поскольку мужчина и гражданская супруга приобрели его на общие деньги – при покупке он внёс значительную часть суммы.
В Бурятии сельчанин случайно попался на пьяной езде и заработал «уголовку»
Общество, Фото:
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