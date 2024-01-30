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В Улан-Удэ наломали дорожные ограждения на 600 с лишним тысяч

В Улан-Удэ наломали дорожные ограждения на 600 с лишним тысяч
Общество,  Фото:КБУ
Часть из них пострадали из-за ДТП

С начала года в столице Бурятии отремонтировали дорожные ограждения на 34 участках, всего – 150 метров. Об этом рассказали в городском комбинате по благоустройству (КБУ). Часть конструкций пострадали из-за ДТП.


За каждое сломанное ограждение платит виновник аварии. В ушедшем 2023 году общая сумма ущерба составила 649 тысяч рублей, а всего в Улан-Удэ зафиксировали 40 таких ДТП – на 13% меньше, чем в 2022-ом.

- В результате оказались повреждены ограждения, разделяющие пешеходную и проезжую части, – подчеркнул директор КБУ Игорь Мункуев.

Улан-удэнцев, ставших свидетелями подобных инцидентов, просят сообщать об этом в круглосуточную диспетчерскую службу комбината по телефонам 8 (3012) 379-646 и 380-838
ДТП ущерб благоустройство

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