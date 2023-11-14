В Улан-Удэ отремонтировали шесть остановок

Там привели в порядок навесы
В октябре сотрудники комбината по благоустройству, подведомственного комитету городского хозяйства, отремонтировали 110 метров дорожных ограждений, шесть остановочных навесов, две ливнёвки и восстановили 25 квадратных метров тротуарной плитки на восьми участках. Об этом просили на сайте «Активный горожанин» сами жители бурятской столицы.
Кроме того, около пешеходных переходов для безопасности установили 50 ограничительных столбиков. В порядок привели и элементы благоустройства. За месяц коммунальщики покрасили 21 ограждение и 20 навесов на остановках и урн. В общей сложности в городе работают три бригады – по одной в каждом районе.
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