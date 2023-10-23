Село в Бурятии оказалось не полностью готово к отопительному сезону

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Глава района получил прокурорское представление



Прокуратура выявила нарушение законодательства при подготовке к предстоящему отопительному сезону в селе Курумкан.



Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, в районном центре на участке, расположенном на улице Рабочая, тепловые сети общей протяжённостью 365 метров находились в аварийном состоянии.



Глава района получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранили. На сегодня теплоплосети отремонтировали, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.



