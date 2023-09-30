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Житель Бурятии угнал машину, чтобы искупаться в озере

Житель Бурятии угнал машину, чтобы искупаться в озере
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон

Днём в августе 2023 года житель Иволгинского района, придя к знакомому в гости, попросил его съездить на озеро Щучье, чтобы искупаться, на что тот ответил отказом. Но предложил спросить у его дочери, сможет ли она свозить мужчину на озеро. Однако дочь знакомого также отказалась.

После мужчина вышел в ограду дома, вспомнил, что ключи от автомобиля лежали на панели машины, и решил без разрешения владельца самостоятельно съездить на озеро на легковушке.

- В судебном заседании от потерпевшей П. поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку А. извинился, автомобиль вернул в целости и сохранности, тем самым возместил вред, претензий к подсудимому не имеет, - сообщают в Иволгинском районном суде.

Суд учёл мнение участников процесса, исследовав материалы дела, посчитал возможным удовлетворить заявление потерпевшей по следующим основаниям. Житель района совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести, впервые, свою вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, вред потерпевшей возместил путём добровольного возврата автомобиля, извинился перед ней, претензий потерпевшая к нему не имеет.

С прекращением уголовного дела в связи с примирением сторон мужчина согласен, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Постановление вступило в законную силу.
угон суд

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