В Бурятии упростят процедуру подачи заявления на получение соцконтракта

Не будут требоваться дополнительные справки к заявлению



В Бурятии с начала года адресную помощь на основании социального контракта уже получили 1597 жителей республики на общую сумму порядка 340 млн рублей.



- По-прежнему, самым популярным направлением остаётся предпринимательская деятельность. За восемь месяцев текущего года самозанятыми стали 697 человек, которые получили поддержку на развитие своего дела в размере более 242,5 млн рублей, - привела статистику на текущее время министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова. - В лидерах Иволгинский, Кабанский и Заиграевский районы. Наибольшее количество социальных контрактов заключено в г. Улан-Удэ: 341 с финансированием в объёме порядка 119 млн рублей. Растёт популярность направления «поиск работы». В этом году его выбрали уже 451 житель республики, получившие поддержку на 28,2 млн рублей.



По данным министерства соцзащиты республики, разведением личного подсобного хозяйства в этом году занялись 207 граждан региона, которым было перечислено свыше 41,2 млн рублей. Поддержку по иным мероприятиям получили 210 человек на сумму 26,5 млн рублей.



Вместе с тем, как сообщили в министерстве труда России, с 2024 года упростится процедура подачи заявления на получение соцконтракта. Ведомство представило единые для всей страны правила, порядок и условия заключения социального контракта.



- Достаточно будет заполнить одно заявление на портале Госуслуг без предоставления дополнительных справок. Органы социальной защиты смогут получать все необходимые сведения о семье и её доходах путём межведомственного взаимодействия. При этом возможность обратиться лично в МФЦ или соцзащиту по месту жительства сохраняется, - уточнила Татьяна Быкова. - При расчёте нуждаемости органы социальной защиты будут учитывать только доходы членов семьи. Ещё одна новация касается заключения соцконтракта на открытие своего дела или развитие личного подсобного хозяйства. Предлагается проводить тестирование на определение уровня предпринимательских компетенций на платформе мсп.рф и при необходимости обучать этим навыкам в рамках соцконтракта.



