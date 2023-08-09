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Ущерб на 40 миллионов: На окраине Улан-Удэ разрослась ядовитая стихийная свалка

Ущерб на 40 миллионов: На окраине Улан-Удэ разрослась ядовитая стихийная свалка
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Помойка оказалась настоящей химической бомбой

В региональном отделении Народного фронта забили тревогу из-за несанкционированной свалки на станции Дивизионная. Она начала разрастаться в военном городке несколько лет назад. В марте местные жители, уставшие терпеть это безобразие, обратились за помощью к общественникам.

Люди рассказали, что бытовые отходы и золошлак уже несколько месяцев открыто складируют прямо в овраге и в русле ручья на землях Минобороны. А с приходом весны, когда начинает таять снег, стоки со стихийного полигона ТКО попадают прямо в почву и в источник. Всего в нескольких метрах от зловонных куч стоят жилые дома.



«Фронтовики» обратились в Росприроднадзор, и в спецлаборатории сделали трехкратный отбор проб почвы. В итоге специалисты выявили в ней превышение концентрации загрязняющих веществ, в частности – мышьяка, тяжёлых металлов, нитратов и сульфатов. А содержание нефтепродуктов оказалось больше нормы аж в 12 раз.

Предварительный размер ущерба, нанесённого окружающей среде, оценили в 40 с лишним миллионов. Активисты Народного фронта призвали не только взыскать ущерб с собственника земли, но и обязать его ликвидировать опасные отходы. Они попросили разобраться  в ситуации Роспотребнадзор.



мусор свалка ОНФ

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