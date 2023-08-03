Борьба за победу была упорной
На спортивной площадке лечебно-исправительного учреждения №5 в Мухоршибирском районе Бурятии прошла спартакиада по волейболу среди осуждённых.
Перед началом игры осуждённым напомнили правила и технику безопасности. В трудной и упорной борьбе выявлялись сильнейшие победители, которые определялись по наибольшему количеству выигранных партий.
Участие в соревнованиях и занимаемые места учитываются в виде баллов в соревновании отрядов, проводимых в лечебно-исправительном учреждении на звание лучшего отряда осуждённых по итогам 2023 года, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии пошла спартакиада по волейболу среди осуждённых
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