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В Бурятии пошла спартакиада по волейболу среди осуждённых

В Бурятии пошла спартакиада по волейболу среди осуждённых
Общество,  Фото:pixabay.com.
Борьба за победу была упорной

На спортивной площадке лечебно-исправительного учреждения №5 в Мухоршибирском районе Бурятии прошла спартакиада по волейболу среди осуждённых.

Перед началом игры осуждённым напомнили правила и технику безопасности. В трудной и упорной борьбе выявлялись сильнейшие победители, которые определялись по наибольшему количеству выигранных партий.

Участие в соревнованиях и занимаемые места учитываются в виде баллов в соревновании отрядов, проводимых в лечебно-исправительном учреждении на звание лучшего отряда осуждённых по итогам 2023 года, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 
спорт соревнования УФСИН осужденные

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