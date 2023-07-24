Бадмацырен Доржиев выступает в наилегчайшем весе
Бурятский боец Бадмацырен Доржиев стал чемпионом промоушена по ММА «Cage fury» Fighting Championships в американском штате Флорида, г. Тампа.
Уроженец Будулана Агинского Бурятского округа одолел по очкам американского бойца Финдли Шамола.
Напомним, 29-летний Бадмацырен в апреле завоевал пояс чемпиона мира по ММА. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Бурятский боец стал чемпионом в США
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