Гастромероприятие проведут в начале августа
Третий межрегиональный фестиваль гастрофестиваль «Агинская баранина на камнях. Хорхог» пройдёт в Агинском Бурятском округе 6 августа. Он состоится в посёлке Агинское.
- Мы этот фестиваль уже презентовали всей России и не раз получали за него кубки и титулы. В этот раз состав каждой команды – два человека. Заявки принимают до 28 июля, - рассказал вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.
Занявшие первое, второе и третье место участники получат денежные призы.
- Во время фестиваля мы обещаем гостям всевозможные мастер-классы. Для детей оборудуем игровую зону. Конечно же, выступят творческие коллективы, - добавил Александр Бардалеев.
Также на фестивале будет сувенирная продукция, сообщили в министерстве экономического развития Забайкальского края.
Возрастное ограничение: 6+.
В Агинском округе состоится фестиваль «Баранина на камнях»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Молебен состоится в Байкальском дацане
Гастромероприятие проведут в начале августа
На нём выступят около 150 музыкантов из 4 стран
Его проведут в Улан-Удэ и в посёлке Усть-Баргузин
Памятную медаль столетия Кяхтинскогорайона получил Пунсук Дашиев
Учёные проводят анализ антропологических и зоологических коллекции из Прихубсугулья
Работы начались в Иволгинском районе Бурятии
Они появились на улице Бабушкина
Второй этап проекта проведут поздней осенью
На малой родине X-го Пандито Хамбо-ламы идёт ремонт дома культуры
Также здесь появилась «Парта героя»
Патруль прибудет к транспортному средству в течение нескольких минут
Движение ограничат в посёлке Мостовка
Благоустройство продолжается в «зелёной зоне» на Красноармейской
Праздник прошёл в Забайкальском нацпарке