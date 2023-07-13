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В Агинском округе состоится фестиваль «Баранина на камнях»

В Агинском округе состоится фестиваль «Баранина на камнях»
Общество,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкалья
Гастромероприятие проведут в начале августа

Третий межрегиональный фестиваль гастрофестиваль «Агинская баранина на камнях. Хорхог» пройдёт в Агинском Бурятском округе 6 августа. Он состоится в посёлке Агинское.

- Мы этот фестиваль уже презентовали всей России и не раз получали за него кубки и титулы. В этот раз состав каждой команды – два человека. Заявки принимают до 28 июля, - рассказал вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

Занявшие первое, второе и третье место участники получат денежные призы.

- Во время фестиваля мы обещаем гостям всевозможные мастер-классы. Для детей оборудуем игровую зону. Конечно же, выступят творческие коллективы, - добавил Александр Бардалеев.

Также на фестивале будет сувенирная продукция, сообщили в министерстве экономического развития Забайкальского края.

Возрастное ограничение: 6+.
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