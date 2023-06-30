Фильм режиссёра из Бурятии покажут на фестивале Patriki Film Festival

В фестивале участвуют картины участников из разных стран



Фильм «Калачакра» бурятского режиссёра Ая-Ганги Улзытуевой покажут на международном фестивале Patriki Film Festival в Москве.



Там состоится конкурс, основанный на принципе online-премьеры. 33 конкурсные картины из России, Аргентины, Белоруссии, Ирана, Кыргызстана, Туниса, Турции и Узбекистана были отобраны из множества присланных на фестиваль заявок. Это фильмы продолжительностью от 3 до 33 минут разных жанров.



По сюжету фильма «Калачакра», молодой айтишник Паша едет в Китай на важную рабочую встречу, чтобы положить конец неудачам в своей карьере и жизни. Едва не погибнув по дороге, он чудом остаётся в живых, так и не узнав, кто его спас. Очнувшись, он обнаруживает себя в странном загадочном месте, где нет ни единой живой души, только бескрайние просторы и пустота. Завидев вдали призрачный силуэт, он бросается в погоню в надежде хоть что-то выяснить, но снова оказывается на волосок от смерти.



Калачакра — система буддийского мировоззрения, предполагающая, что человек и мир связаны, как микрокосмос и макрокосмос, и что изменяя своё бытие, человек может менять соотношения энергий во вселенной.



Продюсером картины стала известная бурятская теннисистка Дари Саханова. Ая-Ганга Улзытуева – режиссёр, внучка выдающегося бурятского поэта Дондока Улзытуева.



Показ начнётся с 1 июля на онлайн платформе Independent Media.





Возрастное ограничение 18+

