Об этом сообщила прокуратура
Прокурорская проверка выявила нарушение бюджетного законодательства в деятельности Кижингинского лесхоза.
Установлено, что учреждение не исполнило в полном объёме государственное задание о проведении проходных рубок и рубок прореживания.
- По постановлению прокурора района директор лесхоза привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.15.5-1 КоАП РФ «Невыполнение государственного (муниципального) задания», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии директора лесхоза привлекли к административной ответственности
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