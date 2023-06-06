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В Бурятии директора лесхоза привлекли к административной ответственности

В Бурятии директора лесхоза привлекли к административной ответственности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщила прокуратура

Прокурорская проверка выявила нарушение бюджетного законодательства в деятельности Кижингинского лесхоза.

Установлено, что учреждение не исполнило в полном объёме государственное задание о проведении проходных рубок и рубок прореживания.

- По постановлению прокурора района директор лесхоза привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.15.5-1 КоАП РФ «Невыполнение государственного (муниципального) задания», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

лесхоз прокуратура

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