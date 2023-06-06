В Бурятии директора лесхоза привлекли к административной ответственности

Об этом сообщила прокуратура



Прокурорская проверка выявила нарушение бюджетного законодательства в деятельности Кижингинского лесхоза.



Установлено, что учреждение не исполнило в полном объёме государственное задание о проведении проходных рубок и рубок прореживания.



- По постановлению прокурора района директор лесхоза привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.15.5-1 КоАП РФ «Невыполнение государственного (муниципального) задания», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



