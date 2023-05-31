В Улан-Удэ рассказали о Бурятии в поясе астероидов

Общество, Фото: пресс-служба нацмузея РБ

В день столетия Республики Бурятия национальный музей РБ рассказал о том, что в нашей Солнечной системе есть астероид под названием Buryatia



Ещё в декабре 1982 года комитет по наименованию малых тел Солнечной системы вынес решение назвать зарегистрированную в международном каталоге малых планет под №2593 и имеющую предварительное обозначение 1976 GB 8 звезду в честь тогда ещё Бурятской АССР. Buryatia была занесена в международное научное издание «Эфемериды малых планет».



- Столько времени между открытием небесного тела и его официальным наименованием – признанием – прошло потому, что учёные выясняли, не открыл ли кто его ранее и не зафиксировал ли в каких-либо научных источниках. Николай Черных, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории и один из самых удачливых в мире «охотников за астероидами», открыл более 500 астероидов, - сообщает пресс-служба нацмузея.



3 мая 2005 года первый президент Республики Бурятия Леонид Потапов получил официальный сертификат Российской академии наук, в котором сказано, что именем Бурятии названа малая планета номер 2593 в Солнечной системе. Её орбита находится между Марсом и Юпитером.



В музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова каждый желающий может ознакомиться с почётным свидетельством «О присвоении малой планете №2593, названия - Бурятия». Почётное свидетельство представлено в дни празднования юбилея республики в рамках цикла «Арт.Факты.100» (0+), приуроченного к столетнему юбилею музея.



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